32 fueron los enfermos distribuidos en distintos sectores de Nancagua, los que fueron visitados por el sacerdote, entregando la comunión; en ese sentido Padre Robinson Piña Piña destacó la importancia que tiene esta fiesta e indicó: “Esta fiesta es tan nuestra que no debemos perderla, es muy importante poder visitar a quienes no pueden asistir a la misa y recibir el cuerpo de Cristo, la fiesta de cuasimodo en Nancagua año a año crece más, es cosa de ver la cantidad de ciclistas que se incorporaron este año, la señora de la moto, que se preocupó de adornarla y nos acompaño todo el recorrido. Estoy muy agradecido de todos, de nuestros huasos, de los ciclistas, de los funcionarios municipales y el alcalde, que todos los años nos acompañan y nos colaboran con la seguridad”. finalizó el sacerdote.

El alcalde de la comuna Mario Bustamante Salinas, que se caracteriza por su amor a las tradiciones, por tercer año consecutivo montó su caballo “El Pintoso” para acompañar al sacerdote en su recorrido y visita a los enfermos.

El edil destacó “Que hermoso poder recuperar esta tradición, acá el gran merito es del Padre Robinson, el nos convocó y nos incentivó a recuperar esta tradición que estaba perdida en el tiempo, más de 30 años que no se realizaba, y ahora ya llevamos tres, espero de corazón que no se pierda, mi compromiso es que mientras yo sea alcalde seguiré apoyando este tipo de actividades que nos hacen bien a todos, no podemos permitirnos dejar de lado lo nuestro”, preciso la autoridad comunal.

Así en Nancagua se vivió la Fiesta de Cuasimodo, la que salió desde la parroquia a eso de las 08:00 de la mañana del domingo para así recorrer los sectores de Puquillay Bajo, Puquillay Alto, Callejones y el centro urbano de la ciudad de los naranjos, para culminar al mediodía con la santa misa que presidió el Padre Robinson Piña Piña.