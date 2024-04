Las diputadas Carla Morales y Sofía Cid presentaron un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contemplando en la planificación urbanística la generación de espacios públicos seguros y accesibles para mujeres y niñas.

Con la iniciativa, las parlamentarias se hacen cargo del creciente debate entre expertos urbanísticos sobre la necesidad de mejorar el entorno con una mirada integral que favorezca la protección de la mujer para que puedan desarrollarse libremente en actividades de la vida nocturna y, especialmente, en los trayectos.

Al respecto, la diputada y miembro de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Carla Morales, quien también es impulsora del proyecto, señaló que “los casos de abusos y violación de mujeres han ido en alza y no podemos naturalizarlo ni mucho menos permitirlo”.

“Tenemos que avanzar para que la mujer pueda sentirse segura en los espacios públicos, pueda hacer una vida normal, algo que ahora no está sucediendo. Hoy el ‘avísame si llegaste bien’ es algo cotidiano, pero hay cientos de mujeres que no llegan bien o simplemente no llegan y eso debe parar. Con este proyecto buscamos ir en esa línea, en garantizar la seguridad de todas, que todas puedan llegar y llegar bien”, enfatizó.

Según un estudio de la consultora italiana WIN, Chile se encuentra en el puesto 39 entre los países donde se experimenta menor sensación de seguridad al caminar solo durante la noche, con un 75% de los encuestados expresando esta percepción, superando el promedio mundial del 36%. Las mujeres son quienes reportan una mayor sensación de inseguridad, llegando al 83%.

Este estudio también revela que, en el último año, el 13% de las mujeres chilenas y el 9% de los hombres han sufrido algún tipo de acoso sexual, cifras que superan el promedio mundial del 10% para mujeres y 4% para hombres. Esto sitúa a Chile en la octava posición mundial en términos de prevalencia de acoso sexual hacia las mujeres.

Estos datos coinciden con informes de la Fiscalía Nacional, que muestran un aumento en las denuncias por acoso sexual, pasando de 1,042 en 2022 a 1,127 en 2023, con un porcentaje de mujeres víctimas que supera el 90%.

Además, las cifras de violaciones en Chile han mostrado un incremento preocupante. En 2022 se registraron 4,873 casos, representando un aumento del 48% en comparación con 2012. En el primer trimestre de 2023, se reportaron 1,363 casos de violaciones, un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior.