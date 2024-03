Instituto Railef de Pichilemu obtuvo altos puntajes en pruebas SIMCE

“Nos enorgullece anunciar que una vez más el Instituto ha sido reconocido como el mejor de la comuna de Pichilemu y provincia en las pruebas SIMCE, donde nuestros alumnos han alcanzado un destacado rendimiento en matemáticas, obteniendo 268 puntos y en lenguaje 283”, precisó a Diario Sexta Región, la directora del establecimiento educacional, Paulina Palma Sandoval.

Bajo su fundación y dirección visionaria, el Instituto ha florecido, transformándose en un referente de calidad y logros educativos en la zona costera de la región de O´Higgins.

Inspirado por el compromiso con la educación y el legado del Colegio de Lenguaje San Agustín que nace en marzo del 2002, Railef comenzó su viaje en 2014 con una familia liderada por Pablo Martínez Quinteros oriundo de Cahuil Ingeniero Comercial, quien comienza un largo tránsito en bancos y financieras para conseguir los recursos para la compra de un terreno y se concreta con tres salas de clases y el sueño de acompañar a los estudiantes desde la transición hasta cuarto medio que recientemente los reconoce el Ministerio de Educación. Hoy, el colegio celebra 10 años de dedicación y éxito, siendo reconocido por sus logros académicos y resultados sobresalientes en las pruebas SIMCE.

“En el corazón de nuestro lema, "The Beginning of the Future" (El comienzo de tu futuro), nace el compromiso de preparar a nuestros estudiantes para los desafíos del mañana. Este compromiso se ve reflejado en nuestro reciente logro como Centro de Preparación de Exámenes Internacionales de Cambridge, un hito que marca nuestra continua búsqueda de la excelencia académica. Además, nos enorgullece ser parte del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura desde 2023, brindando a nuestros estudiantes experiencias enriquecedoras en el ámbito científico y tecnológico”, argumentó la directora del establecimiento”.

La alianza con la Universidad de Talca es otro testimonio del compromiso con la excelencia y la innovación educativa. “Nos enorgullece ser parte de una comunidad educativa que valora el crecimiento integral, la felicidad y el éxito de cada niño”.

Paulina Palma y Pablo Martínez, sostenedores de Instituto Railef, son ejemplo vivo del éxito proveniente de familias trabajadoras de esfuerzo y perseverancia. Su misión es cultivar generaciones de niños integrales, felices y exitosos.

El establecimiento educacional se destaca por su enfoque en la calidad educativa y los resultados académicos que preparan a los estudiantes para el éxito en la universidad.

“El nombre, "Railef", refleja la idea de una flor arrastrada por el viento en un camino florido, sugiriendo un viaje lleno de posibilidades y crecimiento. Nuestra meta principal es que todos nuestros estudiantes accedan a estudios superiores, impulsados por una educación de calidad que fomente el desarrollo integral. Nos esforzamos por brindar un ambiente de aprendizaje estimulante y apoyo individualizado para que cada estudiante alcance su máximo potencial académico y personal. En Instituto Railef, valoramos la excelencia académica y nos comprometemos a proporcionar las herramientas y recursos necesarios para que nuestros estudiantes se destaquen en sus estudios. Nuestro enfoque en resultados académicos sólidos se combina con una atención especial en el desarrollo de habilidades blandas y la formación integral de cada individuo”.

Finalmente, Paulina Palma Sandoval sostuvo: “Que la educación es la clave para abrir puertas hacia un futuro exitoso, y nuestro compromiso es preparar a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos universitarios y profesionales con confianza y esperanza. Acá, cada estudiante es guiado y apoyado en su camino hacia la excelencia académica y personal, con la esperanza de que florezcan y prosperen en cualquier camino que elijan seguir”.