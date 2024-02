Claudio Gajardo es elogiado por sus trabajos en V Feria del Libro de Pichilemu

“En realidad, me sentí muy cómodo de subirme al tablado con mi guitarra traspuesta, afinada en do mayor, para declamar las décimas a José Miguel Carrera, así como también de explicar su legado dentro de la Historia de Chile a todos los concurrentes que asistieron al Parque Agustín Ross. Gracias a Dios, en todos los escenarios donde me he presentado con mi guitarra traspuesta, mi performance siempre ha sido muy aceptada, valorada y vitoreada”, puntualizó emocionado Claudio Gajardo.

En este contexto, dicho número artístico, junto con otros que fueron parte de la V Feria del Libro de Pichilemu, contaron con el patrocinio de la consabida ilustre municipalidad, así como del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. El mismo Gajardo añade: “Congratulo la participación de Francisco Carrasco Iturriaga, ‘el poeta de la tierra’, así como de todos los artistas que se presentaron junto conmigo. Del mismo modo, agradezco a los patrocinadores que apoyaron este evento y, por supuesto, felicito, tanto a Erica Chalán como a Juan Ramón, por haber organizado esta quinta versión de la Feria del Libro de Pichilemu”.