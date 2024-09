En la oportunidad se realizó un destacado homenaje a los docentes del área que en el último año se acogieron a retiro luego de vivir gran parte de sus vidas en el mandato de Jesús de ir por el mundo enseñando su evangelio. Los docentes homenajeados fueron los siguientes Bernardita Elena Díaz Zamorano, Carmen Gabriela Padilla Ortega, Claudia Marcela Cuevas Reyes, Clara Rosa Cerda Catejo, Eva Isabel Parraguez Ponce, Gabriela del Carmen Marchant Martínez, Guillermo Tobías de Jesús Morales Morales, Ive Oscar Raúl Correa, Jacqueline Jeannette Matus Quinteros, María Isabel Guerrero Gómez, María Purísima Rivas Liberona, Norma del Pilar Bustos Caro, Rosalía del Carmen Miranda Acevedo, Ruth Magaly Moya Valencia, Sylvia de las Mercedes Rebolledo Cancino, Naldi del Carmen Cabello Cornejo y María Gabriela Cornejo Esperguel.

Asimismo el encuentro contó con la presencia del Obispo diocesano Monseñor Guillermo Vera Soto quien instó a los docentes presentes a seguir en el camino de la educación y no desfallecer pese a las adversidades citando las palabras de San Pablo de la 2 Carta a los Corintios en que nos dice que pese a que “estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos; siempre llevamos en el cuerpo, y por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros” puntualizó monseñor.

La parte central de este Congreso estuvo a cargo de la destacada docente Solange Favereau Correa, Directora Programa Pedagogía Media para Licenciados y Programa Pedagogía Media en Religión Católica de la Universidad de Los Andes y Magíster en Asesoramiento Educativo Familiar, Universidad Complutense de Madrid, España, Magíster en Gestión Educacional, Universidad de los Andes, Chile y Profesora de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile, quien expuso y reflexionó sobre “La clase de Religión, un Espacio para el Dialogo Fe-Cultura”.

Para finalizar los docentes recibieron el saludo del Padre Patricio Cavour, Vicario de Educación de la Diócesis de Rancagua, quien enfatizó en la importante labor que realizan cada uno de los docentes de Religión en sus escuelas y liceos, siendo la voz de Cristo para los miles de niños y niñas de cada comuna de la región.