Diputado Juan Luis Castro denunció "censura informativa" en los centros de salud

El legislador PS visitó este martes, la posta central de Santiago, que había sido clausurada durante 8 horas. Esa situación se revirtió con la visita de un juez, solicitado por el director del INDH, quien pidió terminar con la clausura.

"He constatado que hay 40 personas con heridas por armas de fuego, la mayoría balines y perdigones. 4 personas, a lo menos, con pérdida del globo ocular", dijo Castro, denunciando que "Claramente, existe una censura informativa al interior de los centros de salud. Los médicos me dijeron que no pueden informar y creo que la ausencia del Ministerio Público cuando hay hechos de violencia es muy grave".

El legislador PS añadió que "En estado de emergencia el Congreso sigue teniendo un rol fiscalizador y no puede, ninguna autoridad negar la información. Es por eso que le he pedido al director de INDH, que disponga gente de su confianza en todos los servicios de urgencia del país, porque hoy no hay garantías que se esté informando y se garantice una atención normal".

Paralelamente, el diputado Castro informó que "Le pedimos al gobierno que garantice una atención normal y transparente los nombres de los heridos que llegan a los diferentes centros de salud del país, porque esta situación irregular que se está viviendo no da para más", concluyó./