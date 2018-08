Federación Regionalista impulsa compra de espacios deportivos en sectores rurales

Los representantes de la Federación Regionalista (FREVS) por la Sexta Región, se reunieron con el coordinador regional del Ministerios del deporte, Facundo Cotlar, para buscar una fórmula para la compra o adquisición de canchas de fútbol en sectores rurales, en la reunión participaron además distintas agrupaciones deportivas de sectores rurales de O´Higgins, quienes serían los principales beneficiarios.

Es dentro de este marco que la diputada y jefa de bancada de FREVS, Alejandra Sepúlveda explica que "Una cancha de fútbol es un centro de reunión muy importante no sólo para los jugadores, sino que además para la familia que encuentra un espacio de recreación y esparcimiento y además eso nos va a permitir contrarrestar muchas situaciones muy complejas como por ejemplo la droga y el alcohol, pero además será muy importante no sólo para los clubes deportivo, sino que para las escuelas de fútbol rurales y como Federación Regionalista Verde Social, estamos tratando crear todo el entorno que sea necesario de habitalidad rural para que la gente no se vaya a los sectores urbanos, sino que se quede y también por supuesto ayudar de alguna forma a mejorar la calidad de vida de nuestra y nuestros vecinos rurales y potenciar el deporte en estos sectores que muchas veces son olvidados.

Por su parte, el presidente regional de FREVS y concejal por la comuna de Chimbarongo, Félix Bugueño agregó. "Nuestro rol social como Federación Regionalista, tiene como objetivo ayudar a todas y todos los vecinos de nuestras comunas y por sobre todo en los sectores rurales, ya que son los que tiene menor acceso a los beneficios del Estado por su lejanía y poca conectividad. Apoyar a crear instancias de esparcimiento y desarrollo del deporte es fundamental para nosotros y por eso estamos muy contentos por esta reunión y por la buena acogida que hemos tenido, los sectores rurales no pueden esperar más"./

