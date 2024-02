Operación de abdominoplastía: sanando el cuerpo y el alma

Lograr operar a las pacientes que se encuentran en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica de abdominoplastía es uno de los grandes desafíos del Servicio de Salud O’Higgins, toda vez que se adquirió un compromiso con la agrupación “Guatita de Delantal” para dar una solución a estas usuarias, que no sólo tienen un problema de salud físico, sino que además sufren día a día los efectos en su autoestima y en su forma de enfrentar la vida.

Por ello, desde el año pasado, se ha contado con la colaboración de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética (SOCHIMCE), cuyos médicos junto a los equipos del Hospital Regional LBO han estado operando a las pacientes, interviniendo en esta oportunidad a cinco mujeres que se encontraban en la lista de espera regional.

El director del Servicio de Salud, Jaime Gutiérrez, agradeció a SOCHIMCE, a través de los especialistas que asistieron a operar, doctores José Luis Monárdez y Erwin Molina, así como a los anestesistas Arfel Pérez y Aitxa Farías, donde fueron fundamentales las gestiones del cirujano maxilofacial José Moreno y al médico coordinador del HRLBO, Pedro Donech, “quiero agradecer su compromiso y también de todo el equipo de pabellón, porque es una felicidad poder resolver estos problemas de salud de las mujeres, que definitivamente les cambia la vida”.

El doctor Monárdez manifestó que el viajar a Rancagua para operar a estos pacientes es un gusto “porque amamos lo que hacemos, generalmente las abdominoplastías no son prioridad en los servicios, porque obviamente no es una urgencia, pero es impresionante lo que se logra hacer con la autoestima de las personas y tener la posibilidad de hacerlo en un servicio público y poder resolver patologías en pacientes que habitualmente no tienen la opción es un gusto para nosotros”.

Y la paciente María Garrido, una de las beneficiadas en este operativo, es sin duda el mejor ejemplo de cómo cambia la vida de las usuarias, después de tres hijos con pesos de cinco kilos y tres cesáreas, quedó con una gran parte de su abdomen colgando “se veía feo, estuve con mi pareja 27 años y me discriminaba mucho por mi guatita, me decía ‘quien te va a querer con esa guata asquerosa’ y aunque me separé me daba mucha vergüenza estar con alguien, estaba del año 2017 esperando la operación y que me hayan llamado es una bendición, porque no es vida tener una guata colgando que me causaba muchos problemas y ahora me siento feliz y voy a poder seguir mi vida como corresponde”.

Finalmente, el director (s) del Hospital Regional LBO, Adolfo Beck, destacó que para el 10 de febrero está programado otro operativo de abdominoplastía “estos aportes de médicos privados siempre son bienvenidos en nuestro hospital, porque no sólo estamos sacando pacientes de lista de espera, sino que además pacientes que llevan mucho tiempo en esa lista de espera”.