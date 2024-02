“No más impunidad para agresores de docentes” exige Colegio de Profesores

El presidente Nacional del Gremio, Mario Aguilar Arévalo, se reunió con el profesor de Matemáticas, Miguel José Miño, agredido brutalmente en noviembre 2023 por un alumno, “la situación es grave no podemos normalizar las agresiones a los docentes, hemos sido muy claros como Gremio, que esto no se puede aceptar, no puede seguir la impunidad, el abandono y el olvido. No podemos olvidar lo que sufrió Miguel y lo que padecen muchos profesores en Chile”

Asimismo, el líder del profesorado sostuvo que como gremio “exigimos respuestas concretas, exigimos que el municipio de San Ramón dé apoyo real, lo que no ha ocurrido; que no baje el perfil del problema, que las autoridades nacionales como son el Ejecutivo y el Parlamento se den cuenta que esta impunidad es tremendamente dañina y por eso en nuestra reciente Asamblea Nacional la violencia quedó como tema prioritario para este 2024”

A un mes del inicio del año escolar 2024, el profesor Miguel Miño, aún no se encuentra sicológicamente preparado para el retorno “como profesores estamos desprotegidos frente a eventos que pueden llevarnos a la muerte. Yo estaba en un aula, en un establecimiento público, realizando mi labor de profesor y fui agredido. De aquí a lo que me pasó a algo más grave, es que un profesor pierda la vida en la sala de clases”.

Para la profesora de matemáticas del mismo establecimiento, Elizabeth Soto, quien además es pareja de Miño, “esto no puede quedar así, las agresiones a mi familia, a nuestro entorno laboral, fueron brutales”

Por su parte, el Delegado Gremial de los Docentes del Colegio Centro Educacional San Ramón, Nicolás Fuenzalida, señaló que “hechos tan graves como los vividos por el Profesor Miguel, no pueden repetirse en ninguna aula ni en ningún colegio de nuestro país. Exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto”

Recordemos que el 6 de noviembre del 2023 la vida del profesor de matemáticas, Miguel José Miño cambió de un minuto. Nunca imaginó que en una reunión con una apoderada para indicarle que su hijo repetiría de curso por inasistencia, recibiría una brutal golpiza por parte del alumno que lo dejó con su rostro prácticamente desfigurado, con policontusiones de mandíbula, nasal, entre otras.

Han pasado más de dos meses, tiempo en que el docente ha sido sometido a diversas cirugías reconstructivas, colocación de 6 placas de titanio en su cara, más de 27 tornillos en su rostro, sufriendo, además, dolencias crónicas; gran parte de los gastos cubierto gracias al apoyo solidario de sus compañeros y comunidad educativa. Su empleador, en ese caso el municipio de San Ramón, no se ha hecho presente.

Por último, el Colegio Nacional de Profesores le brindará apoyo jurídico a través de sus abogados. Si bien el agresor, el alumno de 17 años fue expulsado del colegio, se interpuso una querella por cuasidelito de homicidio, en su contra y en contra de todos quienes resulten responsables.