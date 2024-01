"Esperamos despachar rápidamente proyecto de estabilización de tarifas eléctricas"

Fue a través del Ministerio de Energía que el ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca la creación de un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad y que tiene por objetivo evitar que más de 850 mil hogares vulnerables sufran importantes alzas en sus tarifas eléctricas.

La propuesta, que iniciará su discusión en la Comisión de Minería y Energía del Senado, busca estabilizar los precios de electricidad, mitigando las alzas en las cuentas de electricidad de los clientes regulados, a través del Fondo de Estabilización de Tarifas; descongelar, gradualmente, las tarifas de distribución eléctrica, procurando evitar alzas excesivas en las tarifas de los clientes regulados e implementar un subsidio transitorio, para los años 2024, 2025 y 2026, dirigido a hogares vulnerables, con el fin de mitigar los aumentos en sus cuentas de electricidad.

El senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, quien además es miembro de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, precisó que el alza de las tarifas eléctricas constituye una verdadera desgracia para miles de familias vulnerables, pymes y hogares de alto consumo, por lo que este proyecto de ley “es decisivo”.

“El proyecto de estabilización de energía eléctrica ha sido largamente esperado, porque traduce la necesidad de estabilizar y eso significa favorecer a 850 mil hogares para que no tengan un alza brusca de hasta el 88% de tarifas eléctricas, por lo tanto, aquí se transforma una cadena de pago para que de verdad no haya sobresaltos”.

El parlamentario, fue enfático en explicar: “¿Cuál es el punto de partida acá? Uno, hacer que la gente de sectores pobres, vulnerables, no solo no tengan alza, sino que rebajen el precio de la luz eléctrica. Eso es lo que le estamos diciendo a gente que paga 20, 30, 40 mil pesos, que va a pagar menos de lo que paga hoy ¿Cómo? Sobre la base del registro social de hogares. Esto no es que yo me declare vulnerable, esto es en base a una medición del Ministerio de Desarrollo Social”.

Explicó que hay un gasto fiscal asociado que es necesario y que no es comparable con otros subsidios, debido a que se trata de proteger una importante cantidad de familias.

“Para el conjunto de los hogares no vulnerables, ahí es inevitable un alza, pero que aquí se mitiga fuertemente. Por ejemplo, un hogar común y corriente, que hoy día gasta menos de 350 kilowatt hora, que paga una cuenta promedio de 20 mil pesos al mes, no va a pagar 38 mil pesos al mes de no hacer nada, porque este es el alza que viene. Mediante esta ley el Fondo de Estabilización del Subsidio no quedaría más allá de 24 mil pesos para todo el año 2024. O sea, estamos hablando de una mitigación real”.

Finalmente, el parlamentario apuntó: “Esperamos despacharlo rápidamente. Las deudas y problemas burocráticos de arrastre de hace muchos años con las generadoras tienen que ser resueltas, pero no con el bolsillo de las personas”./