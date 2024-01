“El que persevera, triunfa”: Enrique Stiebler, a sus 70 años, decidió estudiar en CFT Estatal de O´Higgins

El pasado mes de diciembre de 2023 tuvimos el agrado de conocer a Enrique Stiebler, quien se acercó al punto de admisión del CFT Estatal de O’Higgins en San Vicente con el objetivo de obtener a sus 70 años un título de nivel superior en Proyectos Eléctricos de Distribución.

Enrique Stiebler es oriundo de la Capital Metropolitana y llegó a la comuna de San Vicente de Tagua Tagua hace 35 años, junto a su esposa y dos hijos que hoy en día son dos grandes profesionales, uno de ellos es abogado y el otro ingeniero comercial.

A lo largo de su vida pasó por distintas situaciones, algunas de superación y otras más tristes. En el año 1973 (hace cincuenta años) Enrique quedó seleccionado para estudiar Diseño Teatral en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Este sueño se vio truncado debido al Golpe Militar.

¿Por qué decide estudiar esta carrera y por qué en el CFTOH?

Decidí estudiar TNS en Proyectos Eléctricos de Distribución gracias a que mi hijo me motivó y comentó sobre el CFT Estatal de O’Higgins y además porque tengo muy bonitos recuerdos de cuando vivía en Santiago y las vecinas siempre me decían: maestro, ayúdeme con una instalación eléctrica. Fui lo que se conoce como el “maestro chasquilla” en mi sector. Elegí estudiar en esta institución porque siento que el impacto que genera el CFT en San Vicente es positivo, ya que gracias a esta institución muchas familias no van a incurrir a más gastos de traslado, alimentación o arriendos en otras regiones o comunas por la necesidad de obtener educación superior de calidad. La educación es la luz para las personas, algo necesario e indispensable, todos tenemos que invertir tiempo y dedicación en educarnos.

¿Qué sintió cuando le informamos que es el primer beneficiario de la Beca Adulto Mayor?

Cuando me contactaron para informarme de esta noticia me puse muy feliz, la beca me viene como anillo al dedo, ya que por mi registro social de hogares no puedo optar a ninguna beca brindada por el Estado, y la posibilidad de estudiar con un 50% de descuento en el arancel anual lo encuentro fantástico. Me gustaría motivar a más adultos mayores para que se atrevan a estudiar en el CFT, es una gran oportunidad para todos, estudiar nos hará sentir más útiles y tener también más vitalidad.

¿Qué mensaje le entregaría a la comunidad?

Si pudiera decirle algo a los jóvenes es que nunca pierdan la fe en ellos mismos, que crean en sus capacidades ya que uno nunca sabe cuáles son sus propias capacidades hasta que nos vemos enfrentados a las adversidades, no hay que tener miedo a la vida, hay que atreverse, hacer cosas porque el tiempo pasa y no vuelve. La vida pasa y no vuelve, cada vez nos vamos acercando más a un punto de no retorno, en donde no podremos hacer cosas. A los adultos mayores los invito a matricularse. Quiero compartir con ustedes un lema de vida: ¡El que persevera, triunfa!./

Fotografía: Enrique Stiebler y Octaviano Torres, Rector CFT Estatal de O’Higgins