TENS Tamara Iriarte asumió jefatura de SOME en Hospital Coinco

Por primera vez en la historia del Hospital de Coinco, una Técnico de Enfermería (TENS), Tamara Iriarte, asumió como jefa de SOME -una de las principales caras del establecimiento junto con el servicio de urgencia-, con una mirada orientada a entregar una atención integral al usuario.

Al respecto, la directora del Hospital de Coinco, María Francisca Torres, indicó que “en nuestro hospital siempre han sido profesionales quienes han tomado esta jefatura, pero Tamara es una persona muy proactiva y es lo que realmente requiere la comuna de Coinco, porque está focalizada en que el trabajo debe estar orientado al paciente y la atención tiene que ser completa, de tal forma que cuando el usuario ingrese al hospital se pueda ir con sus requerimientos resueltos”.

Agregó que sin duda “SOME es la cara visible del hospital, junto con Urgencias, y es donde más reclamos se reciben por ser la primera interacción, por ello es importante que la jefatura tenga siempre esta mirada hacia el usuario al entregar las atenciones y la verdad es que estamos muy contentos que Tamara haya aceptado este desafío, que además conlleva una gran responsabilidad en poder demostrar que también los técnicos pueden hacerse cargo de jefaturas tan cruciales del hospital como es el SOME”.

Por su parte, la nueva jefa de SOME, Tamara Iriarte destacó que estaba feliz con la nueva asignación “y agradezco a la directora su confianza y a mi equipo el apoyo que me han dado, partiendo por mi jefatura directa, desde los distintos puestos en que he estado en estos 11 años que llevo en el hospital siempre he tratado de darle solución a lo que los usuarios necesitan y que se vayan contentos de la atención recibida acá y espero seguir en esa línea”.

Por su parte, la jefa del policlínico de atención abierta, Viznia Gutiérrez, destacó que la jefa de SOME tiene una extensa trayectoria en el hospital “ha pasado por distintos servicios, donde muchas veces con pocos recursos ha sacado adelante tareas importantes y tiene un excelente trato al usuario, además de un apoyo comunitario importante y eso es muy relevante para el cargo que ha asumido y sabemos que lo va hacer bien”./