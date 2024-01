Aprueban proyecto de diputado Eduardo Cornejo para volver a entonar himno nacional e izar la bandera en colegios

Por 126 votos a favor, tres abstenciones y sólo dos en contra, esta semana la Cámara Baja aprobó en general un proyecto de ley que el diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), presentó junto a un grupo de legisladores, para establecer la obligación de entonar el himno nacional e izar la bandera de Chile en todos los establecimientos educacionales, al menos un lunes al mes.

Al respecto, si bien la iniciativa regresó a la comisión de Educación para que se discutan algunas indicaciones que fueron presentadas, Cornejo valoró el respaldo transversal que tuvo el proyecto, cuyo principal objetivo -según detalló el legislador UDI- es recuperar una antigua tradición que se fue perdiendo con el tiempo y que, justamente, consistía en entonar el himno los días lunes.

“Todos nos acordamos que, en nuestra etapa escolar, era típico que al inicio de cada semana nos formáramos en el patio principal para entonar el himno nacional e izar la bandera de Chile. Y era una tradición que todos o la gran mayoría compartía, porque incluso nos tocaba participar del izamiento. Sin embargo, con el correr del tiempo esa costumbre se fue perdiendo, sin que existiera un argumento suficiente para hacerlo”, explicó el representante del Distrito 16, quien incluso manifestó que “estamos absolutamente convencidos de que la gran mayoría de los estudiantes, sus apoderados y las comunidades escolares van a estar de acuerdo con esta iniciativa”.

En el detalle, el diputado Cornejo precisó que el proyecto de ley -que una vez sea despachado por la Cámara deberá ser discutido en el Senado- establece que los establecimientos escolares del país, que imparten enseñanza básica y media, tendrán la obligación de entonar el himno e izar el pabellón al menos un día lunes al mes, incluyendo la participación de todos los estudiantes en dicho acto.

Por lo mismo, y considerando que la iniciativa no entrará en vigencia hasta que sea aprobada por la Cámara Alta, el parlamentario por O’Higgins llamó al Gobierno y, en específico, al Ministerio de Educación, a apoyar económicamente a los colegios -en especial los más vulnerables- que no cuenten con todos los elementos necesarios para realizar los actos, antes de que sea obligatorio.

“Sobre todo en regiones y en los sectores más rurales de nuestro país, puede que algunos establecimientos no cuenten con banderas, pabellones, parlantes, micrófonos o lo mínimo que se necesita para realizar esta actividad. Por eso es que nos parece muy importante que las actuales autoridades se puedan comprometer con este proyecto y financien los elementos que se requieren, porque lo que no puede ocurrir es que algunos colegios, sólo por falta de recursos, no puedan cumplir con esta obligación. El Estado tiene el deber de promover un respeto por nuestros símbolos patrios, especialmente durante la primera etapa escolar”, sostuvo el diputado Eduardo Cornejo./