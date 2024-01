PACE clave en el proceso de admisión universitaria: una oportunidad para construir proyectos de vida exitosos

Cada proyecto de vida es un sueño por cumplir. Una meta por resolver y desafíos por alcanzar. En el camino pueden presentarse obstáculos, dudas vocacionales o preguntas, tales como: “¿contaré con las habilidades necesarias?”. El Programa de Acceso a la Educación Superior de la Universidad de O’Higgins (PACE UOH) lleva 5 años de puesta en marcha con resultados consistentes y un acompañamiento integral desde tercero y cuarto medio para 30 liceos adscritos de la Región de O’Higgins. Trabajo que continúa durante el proceso de postulación, matrícula y apoyo durante los dos primeros años de carrera en la UOH a través del programa TuPar UOH con tutorías académicas y de tutores/as pares de cursos superiores y el trabajo junto a profesionales como psicólogo, psicopedagoga, trabajadora social y fonoaudióloga.

La iniciativa del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) proviene desde el Ministerio de Educación con la que se busca permitir el ingreso a la educación superior por parte de alumnos/as de enseñanza media provenientes de establecimientos educacionales públicos, mediante la realización de acciones de preparación y apoyo permanente. Además, del aseguramiento de cupos, por parte de las 29 instituciones de educación superior participantes del Programa, siendo la UOH una de ellas.

Carlos Rosel salió del Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue de Rancagua y actualmente está realizando un Magíster en Ciencias de la Ingeniería en la UOH tras haber estudiado Ingeniería Civil Eléctrica en la misma universidad. “Durante mis primeros años de carrera, el programa PACE y TuPar UOH desempeñaron un papel crucial, especialmente dado mi trasfondo en un liceo técnico que posiblemente no me proporcionó las bases sólidas necesarias en áreas matemáticas. Consciente de esta brecha, decidí aprovechar al máximo todas las oportunidades de tutoría que se presentaron, una elección que resultó ser fundamental para mi éxito académico”, manifestó.

“Las tutorías, que prácticamente eran de manera personalizada, no solo complementaron mi estudio personal, sino que también superaron mis expectativas, permitiendo alcanzar calificaciones no solo satisfactorias, sino incluso superiores a las previstas. Esta experiencia personalizada no solo me brindó un respaldo académico esencial, sino que también fortaleció mi confianza en el proceso de aprendizaje. Además, decidí participar activamente en tutorías durante los cursos superiores, lo cual resultó ser una experiencia enriquecedora, especialmente considerándome una persona introvertida. La práctica de realizar tutorías no solo contribuyó al desarrollo de mis habilidades comunicativas, sino que también fortaleció mi capacidad para enseñar a otros”, agregó.

El joven de 23 años confirma que realmente se puede acceder a la educación superior gracias al PACE, mantener una trayectoria académica y, a su vez, devolver la mano a quienes ingresan a la UOH por medio de esta vía de admisión especial. Testimonios como los de él hay muchos y sirven de inspiración a quienes participaron activamente del programa. El esfuerzo, la dedicación y la compañía de pares de cursos superiores contribuye a una mejor experiencia de inmersión a la vida universitaria.

Para Patricia Madariaga, coordinadora ejecutiva de PACE UOH, es fundamental brindar las oportunidades educativas a los niños y niñas para que ninguno se quede atrás. “La habilitación PACE entrega un real camino a los jóvenes de los Liceos adscritos, es muy importante porque permite la movilidad social de los estudiantes. Les da una vía a seguir adecuada y segura para convertirse en profesionales, siendo acompañados los dos siguientes años de universidad. Siendo profesionales habrán cumplido una meta significativa en sus vidas.”

Los docentes en terreno del PACE UOH permanecen en los liceos adscritos durante todo el año escolar, con horas de clases de desarrollo de habilidades y exploración vocacional. Además, de entrevistas para orientar su vocación y despertar en ellos/as la inquietud de alcanzar al máximo sus potencialidades. Por otra parte, organiza acciones de acercamiento a la educación superior con visitas a la Universidad de O’Higgins como a la Semana de la Escuela UOH, con clases por parte de académicos/as, y la jornada de Puertas Abiertas con recorridos a las instalaciones de la universidad, tales como laboratorios de Salud e Ingeniería, entre otros.

El Programa PACE de la Universidad de O’Higgins seguirá avanzando en 2024 y expandiendo su instalación en todas las comunas de la región, al resaltar su presencia en Cardenal Caro, Colchagua y Cachapoal. El sello del PACE UOH es dejar una importante huella en los estudiantes, cimentar las bases para un buen futuro. La figura del docente en terreno nos distingue, dada la cobertura que se alcanza en atención al 100% de los estudiantes, de manera semanal. El desafío para el 2024 es fortalecer las habilidades socioemocionales, a través del programa en esta área entregado por la Dirección de Salud Mental de la UOH.

Carlos Rosel seguirá construyendo su proyecto de vida e invita a aprovechar al máximo todas las oportunidades disponibles, como las tutorías de TuPar UOH y actividades organizadas por el programa PACE UOH. Además, "les recomendaría que establezcan conexiones significativas con sus profesores/as, compañeros/as de clase y otros/as estudiantes, ya que esto puede beneficiar tanto su experiencia académica como abrir puertas para futuras oportunidades. La gestión eficiente del tiempo también es crucial; simplemente asistir a clases y escuchar al profesor ya no es suficiente, es necesario dedicar tiempo al estudio para alcanzar sus metas individuales”, concluyó.