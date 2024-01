Matrona Javiera Soto se incorporó a Hospital de Chimbarongo

A partir de diciembre se incorporó la matrona Javiera Soto al Hospital de Chimbarongo, quien estará a cargo del área ginecológica, lo que ha permitido que este nuevo año comience a realizarse la toma de Papanicolau (PAP) todos los días del año.

“Dentro de las funciones que asumió está el propiciar el aumento en la toma de PAP, mamografías y las consultas ginecológicas, ya que es importante que las usuarias tengan una cultura de prevención, más aún cuando somo una región con una importante alza en los casos de cáncer, tanto cervicouterino como de mama”, explicó Javiera Soto.

Por ello, invitó a las usuarias a asistir cualquier día después de las 14 horas al hospital y acercarse al SOME para solicitar tomarse el PAP “las condiciones que deben cumplir son tener entre 25 y 64 años, no estar con menstruación en los últimos 7 días, ni en tratamiento con óvulos, además de no tener actividad sexual en los últimos dos días”.

De esta forma, el Hospital de Chimbarongo continúa mejorando sus prestaciones a la comunidad, fortaleciendo el área de prevención y el autocuidado de los usuarios y usuarias./