En región de O’Higgins podrían instalar Almacenes Farmacéuticos

Con la finalidad de seguir resguardando la salud de las personas, la Seremi de Salud de la región de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto, recibió a Jaime Espina director del Cenabast, que está impulsando a nivel nacional los Almacenes Farmacéuticos, cuyo objetivo es llegar a las localidades donde las personas no pueden obtener sus fármacos debido a la zona geográfica en la que viven.

“Estamos muy contentos de esta visita del director de Cenabast, pues esto apunta a concretar políticas que van a incidir en equidad, parte del sello del gobierno. Vamos a avanzar en acercar el acceso a medicamentos en algunos lugares, en particular donde existe mayores dificultades para las comunidades y así poder cumplir parte de los sueños que puedan tener algunas personas que tienen que ver con no tener que trasladarse fuera de la región y no incidir en gastos para su bolsillo que es uno de los temas más sentidos”, manifestó la Dra. Torres Pinto.

En esta misma línea, Jaime Espina director del Cenabast explicó que el motivo de esta reunión fue presentarle a la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins Carolina Torres Pinto la iniciativa de los Almacenes Farmacéuticos.

“En la región de O’Higgins hay dos comunas que no tienen farmacias, y seria ideal poder contar con esta alternativa de Almacenes Farmacéuticos que permita que las personas tengan acceso a medicamentos en estos territorios, que son la Estrella y Palmilla y hay otras zonas que, aunque sí tienen farmacias, son de difícil acceso. La iniciativa resuelve el problema de acceso disponiendo de una alternativa de prescripción de medicamentos a las personas en los territorios y además permite acceder a remedios con precios más baratos de Cenabast”, puntualizó Espina.

Un Almacén Farmacéutico es un centro aprobado vía Resolución Sanitaria otorgada por la Seremi de Salud para la venta de medicamentos a la población, cuyo objetivo es que las personas que viven en zonas de difícil acceso, puedan obtener los fármacos que necesiten.

La diferencia que tienen los Almacenes Farmacéuticos con las farmacias comunes, es que cuentan con menos limitaciones, ya que sólo requiere de la atención de un Práctico de Farmacia quien debe contar con la autorización sanitaria para desempeñarse como tal, en cambio, en el caso de las farmacias, se requiere de la atención de un Químico Farmacéutico.

Otra de las diferencias es que estos Almacenes contarán con una oferta más limitada de productos, ya que podrán vender a la ciudadanía, elementos médicos como insumos y dispositivos, además de medicamentos de venta directa y los que requieran ser vendidos bajo receta médica.