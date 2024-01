Mía Colomba fue la primera bebé nacida en 2024 en Hospital San Fernando

Su joven madre nancagüina, María Garay Cornejo, está muy contenta por el nacimiento de su tercera hija, afirmando que “estaba celebrando el año nuevo donde mis padres junto a mi familia, teniendo algunas contracciones, pero leves, pensé que se me iban a pasar ya que el parto estaba programado para el 3 de enero. Pero no, me tuvieron que llevar al Hospital de Santa Cruz y desde ahí, me derivaron al Hospital de San Fernando”.

Al llegar al centro asistencial, rápidamente fue ingresada al servicio de pre-parto para la preparación de su procedimiento, “fue todo muy bueno, desde la atención hasta el trato que recibí por parte del equipo médico, las matronas, las Tens, quienes se portaron muy bien, en realidad todo el personal de salud de los servicios involucrados. Gracias a Dios, desde el embarazo hasta la llegada de Mía fue todo bueno”.

Las redes sociales del Hospital San Fernando publicaron el primer nacimiento de 2024, y los mensajes no tardaron en llegar, felicitando a la joven madre. “Este año llegó con todo, ha sido una alegría tremenda haber participado de esto, tanto mi pareja como mi familia estaban felices, incluso el equipo de salud del establecimiento me felicitó por este importante acontecimiento”, agregó.

Cabe mencionar que María Garay es técnico en enfermería y tiempo atrás, tuvo un paso laboral por el centro asistencial, “estuve trabajando en el hospital en los servicios de Cirugía y Medicina. Por eso, la sensación fue super confortable, fue bonito haberlo pasado acá porque es llegar a un lugar donde pertenecí laboralmente. Incluso algunas funcionarias me reconocieron y nos vinieron a ver. Se agradece la labor de todo el personal por la atención tanto a Mía como a mí”, finalizó.

María José De Witt Troncoso, directora del Hospital San Fernando, se hizo parte de este hermoso hito. “A nombre de todo el cuerpo hospitalario, quiero felicitar a María y a su hija Mía por ser el primer nacimiento del año, solo bendiciones para ambas y desearles el mejor de los éxitos. Además, quiero agradecer a los equipos de Pre-parto, Parto y Recuperación, Neonatología y Maternidad-Ginecobstetricia por la labor desarrollada tanto con la joven madre y su hija, como también con todos los partos que se han registrado en las últimas horas”.