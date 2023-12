Cierre exitoso del Taller de Tai Chi en el Hospital de Coinco

El programa de Salud Mental del Hospital de Coinco dio por finalizado el taller de Tai Chi que se realizaba los días miércoles en la tarde, en dependencias del centro salud, el cual estaba conformado por participantes de la comunidad funcionaria y usuaria. Cabe destacar que esta disciplina se trata de un arte marcial de origen chino, practicado para desarrollar el equilibrio cuerpo-espíritu y consiste en una secuencia de movimientos que son ejecutados de forma lenta y continua, donde todo el cuerpo se ve implicado (tendones, ligamentos, músculos, huesos y órganos).

El encargado de impartir estas clases es el educador diferencial e Instructor de Tai Chi y Qi Gong para la Salud con formación en Medicina Tradicional China, Waldo González, quien entrega más detalles respecto al impacto positivo en las personas, indicando que “indiscutiblemente el Tai Chi se ha convertido en el arte marcial chino más practicado hoy en día, es también un hecho innegable, que la utilización como método de la salud, es lo que realmente le ha dado protagonismo en occidente. Qi Gong es una gimnasia terapéutica china, su objetivo principal es la prevención de enfermedades y fortalecimiento de la salud. Es conocido como fuente de la juventud y lo pueden practicar personas de cualquier edad”.

Al ser consultadas sobre qué les pareció el taller, todas las personas que asistieron entregaron un bonito mensaje de cómo influyó en sus vidas, un ejemplo de ello es el testimonio de Victoria Cabello, quien sostuvo que “a mí me cambió la vida con el profe, me hizo súper bien, siento que soy otra, antes veía todo malo, todo oscuro. Ahora ando más contenta, más relajada y veo la vida más linda”. De igual forma opina Fresia Rojas, explicando que “me sirvió mucho, mis dolores se me quitaban cuando venía a clases. Me siento más liviana, sin tanto peso”. Finalmente, Oriana Aliaga, destaca que “a mí me relajó mucho en mi día, siento que ando así, más pacífico, no tan apurada ni acelerada. Sentí cambios con el profesor. Muy simpático”.