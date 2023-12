Seremi de Gobierno refuerza llamado para una Navidad segura

A pocos días de la celebración de Navidad, la Seremi de Gobierno O’Higgins, Patricia Torrealba, refuerza el llamado a la comunidad a mantener las medidas de autocuidado de cara a las tradicionales compras de regalos que se realizan, además de reiterar que se encuentra en marcha el Plan Navidad Segura, entre otros aspectos a tener en consideración.

“Cada año entregamos recomendaciones y fomentamos buenas prácticas para que las familias puedan disfrutar de un fin de año sin lamentar pérdidas ni tragedias de ningún tipo. Como Gobierno desplegamos junto a los municipios, las policías y las organizaciones, una serie de medidas que buscan proteger a cada uno de nuestros vecinos, en todos sus aspectos, y permitir que se desarrolle la actividad comercial con la mayor normalidad posible”, enfatizó la autoridad regional.

Con el objetivo de resguardar a la comunidad y al comercio, está en marcha el Plan Navidad Segura de Carabineros en coordinación con Gobierno y municipios, llamando además a la prevención y el autocuidado, en esta línea recomienda, por ejemplo, no exponer el celular o billetera al momento de comprar, no descuidar la cartera o bolso, y en el comercio establecido y no ambulante.

En caso de ser víctima de un hurto o robo la autoridad están habilitadas las líneas telefónicas, 133 de Carabineros, 134 de la PDI o el Fono Denuncia Seguro *4242.

Por otra parte, en cuanto a los cuidados en el hogar, se insiste en no sobrecargar la instalación eléctrica de la casa con excesiva decoración navideña, de manera de evitar el sobrecalentamiento de los cables, las luces y el árbol de pascua. Evitar adornar los árboles de los jardines exteriores, ya que en estas zonas habitualmente se riega y mantienen humedad, lo que aumenta la probabilidad de electrocución. Ser precavido con el uso e instalación de alargadores y zapatillas. No sólo se corre el riesgo de sobrecarga, sino que también los niños y mascotas se pueden enredar y corren riesgo de electrocución.

Tanto para el día 24 en la víspera de Navidad como para el 25 están pronosticadas altas temperaturas que pueden alcanzar los 34°, y siendo además fin de semana largo donde muchas de las familias de nuestra región se puedes trasladar o realizar actividades de esparcimiento, se recomienda que; Mantenerse hidratado bebiendo líquidos, especialmente agua; Procure utilizar ropa y calzado ligeros y sueltos, que permitan la transpiración, optando por colores claros o neutros; Mantenerse, en la medida de lo posible, en lugares frescos y bien ventilados, caminando a la sombra y con un gorro que proteja del contacto directo con el sol; Controle la exposición directa a los rayos solares, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas; No olvide aplicar protector solar con factor mayor o igual a 30 las veces que sea necesario; Asegúrese que bebés, niños, niñas, personas de edad avanzada o animales no queden solos en vehículos estacionados y con las ventanas cerradas.