Gerardo Contreras Jorquera Consejero Regional por Colchagua: “Claramente este nuevo plebiscito no era de interés de la ciudadanía”

Finalizado el proceso electoral del domingo, donde la ciudadanía rechazó por un amplio margen la nueva propuesta constitucional, el Consejero Regional por la provincia de Colchagua, Gerardo Contreras realizó un análisis respecto de los resultados, donde en O´Higgins la opción en Contra obtuvo el 55,71 % de la votación, mientras que la alternativa a Favor el 44,29 por ciento de los sufragios. “Esto se veía venir, claramente este nuevo plebiscito por una nueva constitución, no era de interés de la ciudadanía, esto fue una clara señal del descontento que tienen millones de personas con la clase política, ya no se le cree a ningún sector”, precisó el Consejero Regional.

En entrevista con diario Sexta Región, Gerardo Contreras, sostuvo que precisamente por eso una vez más se rechaza un nuevo texto constitucional. “Sin duda no está a la altura de cambios ni mejoras que los vecinos y vecinas quieren, el no llegar acuerdos políticos terminan perjudicando al país, ya que existen muchos intereses creados en ambas bancadas que da razón al nuevo rechazo, donde la gente ya se cansó. Pero si creó que la actual constitución necesita cambios, pero cambios que se piensen en el bienestar de todos los chilenos y chilenas sin discriminación y con igualdad”.

El CORE por Colchagua fue categórico al sostener que: “Hoy nadie ganó, ni izquierda ni derecha, donde sólo se refleja que la desunión política perjudica claramente a todos. Esto ya no da para más, ni para crear otra instancia, existen temas hoy en día más importantes que el estado debe tomar en consideración en estos duros momentos que el país está viviendo. Estamos en crisis y hoy el gobierno debe priorizar las reales necesidades, más que buscar cambios que ya no fueron posibles, son cuatro años perdidos para el país, que costará mucho reponerlos y no nos podemos dar el lujo de volver a equivocarnos. Si esto, no fue para algunos un llamado de la comunidad, no sabría decir qué es. Pero si estoy claro que debemos unirnos por un mejor país sin egos políticos”.

Gerardo Contreras precisó que “hay que dar vuelta la página y seguir trabajando como lo hemos hecho todo este tiempo, en lo personal, con un trabajo transversal, como debiera ser, con todos los alcaldes y alcaldesas de la región, independientemente del color político, sino pensando en la comunidad, en nuestros vecinos de la región de O’Higgins y del país. Hoy me Interesa seguir trabajando en temas como en seguridad pública, en la salud, en la discapacidad e inclusión, en la educación, la agricultura, el deporte y sobre todo en mejorar las pensiones, y para eso debería trabajar nuestra alta clase política. Estos temas son lo que interesan y que vamos a seguir aportando desde el gobierno regional para el desarrollo de la región. Así que, a levantar la cabeza, a mirar con mucha fe el futuro de la región y del país, pero, sobre todo, trabajar entre todos en conjunto, no en esas pequeñas peleas, en esos pequeños gustos políticos. Nosotros no vamos a caer en la tentación de entrar en polémica básica, sino en lo que nos dedicamos día a día, que es trabajar cada vez con la comunidad para lograr resultados de desarrollo de la región de O’Higgins” y principalmente en mi provincia de Colchagua”.