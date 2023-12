Siete viviendas quemadas deja incendio forestal en La Estrella

Conforme a los datos actualizados al mediodía día de ayer lunes, el incendio de mayor afectación es el que se produjo en el sector Las Damas en la comuna costera de la provincia de Cardenal José María Caro, donde el fuego arrasó con 578 hectáreas de pastizales y distintas especies arbóreas, además de quemar un total de siete viviendas y dos galpones. Debido a la emergencia las autoridades decretaron Alerta Roja comunal y además se activó el mensaje SAE para evacuar preventivamente a las familias que viven en los sectores de riesgo.

Hasta ayer el incendio se mantenía en combate y en las labores de extinción trabajaban varias brigadas de CONAF apoyadas por helicópteros y camiones aljibes. Otro de los siniestros que hasta ayer se mantenía en combate, estando si controlado, era la comuna de Las Cabras, específicamente en el sector de Cocalán, donde se consumieron más de 10 hectáreas.

A esos incendios forestales hay que agregar también el que afectó al sector Cuzco 2 de la comuna de Litueche, el cual ya fue liquidado por brigadas de CONAF.

La Seremi de Gobierno Patricia Torrealba Pino, señaló que la región estuvo con Botón Rojo, indicando que se activaron los protocolos establecidos para la emergencia que constituye un incendio forestal en los que aplicaron todos los procedimientos para combatirlos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (SENAPRED), a través de su Centro Regional de Alerta Temprana, mantuvo coordinación permanente con los diferentes integrantes del “Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres” monitoreando el desarrollo de los diferentes eventos, estableciendo los cursos de acción necesarios y gestionando oportunamente los recursos para atender las diferentes situaciones de emergencia de acuerdo a lo establecido en el Plan Regional de Emergencias, privilegiando el debido resguardo a la población.

Por último, la autoridad regional hizo un llamado a la comunidad de ser conscientes de los efectos que causa un incendio, no solo por la gran cantidad de recursos que el Estado tiene que poner a disposición sino, y especialmente, en el riesgo que corren las familias y sus hogares. “Evitar los incendios forestales no es tarea únicamente del Estado o del gobierno de turno, es tarea de todos, cada acción irresponsable, no solo pone en riesgo la seguridad de quien la ejecuta sino también a todos los vecinos de un sector, incluso de una comuna y más, es por ello que es importante tomar las precauciones y tener claro que también se aplicará todo el rigor de la ley en los casos que se requiera”, mencionó Patricia Torrealba.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

- No haga fogatas ni use cocinillas al aire libre.

- Evite las herramientas eléctricas en trabajos cerca de vegetación.

- Coloque la basura en contenedores.

- Pode los árboles cercanos a tendidos eléctricos.

- No lance colillas de cigarros a la vegetación.

- Realice silvicultura preventiva para tener su casa protegida ante incendios forestales. Mantener la casa despejada de vegetación.

En caso de presenciar humo o fuego en zonas de vegetación se debe contactar a CONAF al 130. Si es testigo de alguien provocando un incendio forestal alertar a Carabineros (133) o PDI (134).