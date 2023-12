Nancagua celebró sus galas culturales en el teatro municipal

El sábado fue una jornada folclórica, que contó con la participación de “Tierra de Quillayes”, “Raíces Nancagüinas”, taller de cueca “Viva chile”, “Newen”, “Bafonan”. Mientras que el domingo los talleres que se presentaron fue Teatro, Danza Clásica, Tango Milonga y Coro Polifónico. Cabe destacar que ambos días se encontraba la exposición del taller de pintura en el hall central del teatro.

El alcalde Mario Bustamante Salinas sostuvo que, “dada la importancia de fomentar la creatividad y el arte en mi comuna es que nuestro compromiso y apoyo ha sido firme y entusiasta. En lo que respecta a cultura, decidimos contemplar realizar estos talleres durante este 2023 y ha sido una tremenda iniciativa. Hemos podido observar que Nancagua dentro de todas las virtudes que tiene es muy talentoso, hay personas de todas las edades en diferentes disciplinas, en ambas jornadas tuvimos alrededor de 300 personas realizando alguna disciplina artística sobre el escenario o en las obras de pintura”.

El jefe comunal agregó que “ver esa diversidad realmente emociona, me enorgullece como alcalde He visto el increíble despliegue de cada taller por brindar un hermoso espectáculo. Soy un convencido de que la cultura no es un gasto, sino más bien una inversión, y un pueblo sin cultura, es un pueblo sin identidad”.

Las galas contaron con la participación de los concejales Marina Rencoret Fuenzalida y Richard Cáceres Osorio, además del director de desarrollo comunitario del municipio Alejandro Fabres Gálvez y representantes de la Cruz Roja de Nancagua y un digno marco de público para ambas jornadas.