Ex alcalde de San Fernando Juan Paulo Molina condenado por fraude al fisco reiterado

En la sentencia (causa rol 1.578-2021), la magistrada Rosca Cáceres Julio le aplicó, además, a Molina Contreras las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios público durante el tiempo de la condena y la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos por el término de 5 años; más el pago de una multa de $18.775.000 correspondiente al 50% de lo defraudado.

Durante el cumplimiento de la libertad vigilada intensiva, Molina Contreras quedará bajo la supervisión de Gendarmería.

“Para su implementación comuníquese a Gendarmería la sentencia dentro de las 48 horas siguientes que quede ejecutoriada, debiendo presentarse el condenado a la entrevista con el delegado de libertad vigilada intensiva del Centro de Reinserción Social de la comuna de San Fernando”, ordena la sentencia.

Según el requerimiento del Ministerio Público, Molina Contreras, ex gobernador provincial de Colchagua entre 2002 y 2004 y ex alcalde de San Fernando entre 2004 y 2012, constituyó una sociedad “para simular prestación de servicios a la Cormusaf, lo que no fue efectivo, toda vez que su servicio consistió en asesorar personalmente al ex alcalde Luis Berwart Araya en su desempeñó político”.

“Berwart Araya para no incurrir en gastos, solicitó a Molina facturar por sus supuestos servicios a la corporación (…). La Cormusaf emitió y pagó a esta empresa 35 decretos de pago por un total de $37.550.000”.