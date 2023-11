Convocatoria para marchar en Día Mundial de la Discapacidad

Bajo el lema “Un Mundo para Todos” la Fundación inclusión Azul y la Agrupación Autismo Rancagua realizan una convocatoria a todos a marchar para visibilizar la conmemoración del día Internacional de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre desde 1992, cuando fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de invitar a sus Estados miembros a intensificar sus políticas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población y fomentar su integración en la sociedad.

La cita local es el 2 de diciembre a las 10 AM en la casa de la Agrupación Autismo Rancagua en la calle Adelaida Calvo 95 de la capital regional, a una cuadra de la Alameda, que será el punto de inicio del recorrido que finalizará en la Plaza de los Héroes de Rancagua.

Este año la convocatoria se realiza en el contexto de la promulgación de la Ley de Autismo en abril y de las posibilidades que este cuerpo legal trae para visibilizar a las personas con todo tipo de discapacidad como ciudadanos y ciudadanas con derechos y necesidades que deben ser abordadas de manera urgente.

“Los derechos no se negocian, queremos educación de calidad y salud digna, veredas y locomoción con rampas para las personas en silla de ruedas, quienes tienen derecho a movilizarse, queremos documentación y señalización en sistema braille para ciegos, comunicación alternativa aumentativa para personas con hipoacusia y para todas las personas que no se pueden comunicar de manera verbal y ayudas técnicas por las que no se tenga que mendigar durante años”, señala una de las convocantes a esta marcha, Elizabeth Escobedo, Presidenta de Autismo Rancagua.

Desde las organizaciones de autismo han denunciado durante el año que, a pesar de que la normativa aprobada promueve un abordaje integral en el ámbito social, de la salud y de la educación, esto no ha pasado del papel a la realidad, lo que se ha manifestado en casos de adultos autistas esperando meses por horas de atención neurológica en el Hospital Regional, niños esperando audífonos durante años y la continuación de parte del sistema educativo de exigir medicamentar a los niños y niñas para asistir a clases, medicación que más tarde en la adultez les trae graves alteraciones.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE, que se aplicó durante 2022, en Chile 3.291.602 personas presenta algún grado de discapacidad, sin embargo esta cifra no refleja la realidad actual del autismo en Chile al no existir un catastro de esta condición, lo que vendría a ser enmendado por la nueva Ley de Autismo que establece la incorporación del trastorno del espectro autista en encuestas y estudios poblacionales con el objeto de conocer su real prevalencia y características.