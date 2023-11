Alcalde Pablo Silva Pérez expone ante el MOP inquietudes sobre proyecto by-pass

En la instancia, el jefe comunal estuvo acompañado por la abogada de la agrupación “Salvemos el Valle” Bárbara Achondo y la vicepresidenta del Cosoc, Verónica Figueroa.

En ese sentido, la ministra afirmó que desde su cartera se eligió la alternativa del by-pass, la que ya se encuentra en etapa de diseño. “Vamos por esta opción y creo que el mensaje más importante es que tenemos que hacer esta obra beneficiando al máximo de personas. Creemos que es posible y para ello iniciaremos un trabajo territorial que permita acoger las observaciones de los vecinos afectados y ver cuál es la mejor manera de realizarlo, cuidando la conectividad y las unidades agrícolas presentes en la zona”.

Al respecto, el alcalde Silva Pérez afirmó que “nos vamos con algunas certezas, ya que el ministerio ya se decidió por la alternativa del by-pass, pero no contentos por el deterioro que esto implica para la agricultura de San Fernando”.

Por lo mismo, al decir de la autoridad colchagüina, “hemos solicitado a la ministra y a la concesionaria que se inicie un proceso de socialización con nuestros vecinos, especialmente con los agricultores y sectores rurales afectados y, además, que nuestra Secplan pueda participar en el proceso de diseño con el fin de cautelar que el proyecto se desarrolle correctamente y no afecte mayormente a nuestras comunidades”.

Por su parte la abogada Achondo declaró que se encontraban con “sentimientos encontrados ya que sabemos que el MOP se decidió por un segundo by-pass en San Fernando, pero nos queda claro que esta carretera no beneficia a los sanfernandinos ya que, dicho coloquialmente, es una carretera para que los santiaguinos lleguen más rápido a los lagos del sur y el costo será que destruirán terrenos y trabajos agrícolas en la comuna”.

En el mismo sentido se expresó Verónica Figueroa quien, en su calidad de vicepresidenta del Cosoc, afirmó que “me di cuenta de que todo ya estaba listo y es triste porque nos van a destruir el valle, no obstante, me quedo tranquila porque mis vecinos aledaños a la ruta 5 Sur van a poder dormir tranquilos ya que no está proyectada la ampliación de la ruta por ese sector”.