Premian trayectoria de cuatro artistas mujeres nacionales mayores de 60 años

-El certamen -organizado por Fundación Antenna y Bank of America- destacó a cuatro creadoras chilenas, entregándoles un reconocimiento junto con un aporte monetario por su trabajo y constancia. Su objetivo es visibilizar el talento de una generación de artistas visuales desde los 60 años.

“Este premio es muy significativo para mí, porque reconoce trayectorias de arte y de vida, y me siento muy agradecida por haberlo recibido. Me llena de motivación, es una oportunidad para seguir trabajando”, afirma Isabel del Río, ganadora de la edición 2023.

Más de 200 artistas visuales chilenas postularon a esta edición del premio PAM y, de las 193 que fueron aceptadas según las bases, 181 residen en nuestro país y 12 en el extranjero. En cuanto a la edad de las participantes, el promedio fue de 68 años, mientras que la postulante de mayor edad fue de 92 y las de menor edad de 60. La Región Metropolitana lideró con 124 artistas postulantes, seguida de Valparaíso con 28 y del Maule con 7. En tanto, de las artistas residentes en el extranjero, estas provienen de países como Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Argentina, Venezuela y México.

73 de las obras corresponden a pintura, 35 a escultura, 26 a mixta, 12 a textil, 10 a grabado, 10 a collage, 8 a dibujo, 8 a instalación y 11 a otras disciplinas de las artes visuales.

El proceso de selección fue a través de un jurado de excelencia conformado por representantes de la escena de las artes visuales: Denise Ratinoff, directora regional de la casa de subastas Christie´s; Inés Ortega, curadora independiente, Cecilia Valdés en representación del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts, y Marion Díaz, representante de Bank of America.

Además del reconocimiento y difusión de sus obras, las artistas recibieron un premio: de $5.000.000 al primer lugar; $2.000.000 a la ganadora del Premio del Público y $1.500.000 a cada mención honrosa.

Ganadoras:

Isabel Del Río (66 años), ganadora del Premio PAM 2023, es artista visual, licenciada en Artes con mención en grabado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Artes en la Universidad de Chile. Sus exposiciones individuales han pasado por lugares tan importantes como la Bienal de Praga, el Blanton Museum of Art y el Haus Am Kleist-Park de Berlín.

Andrea Fischer (66 años), ganadora del Voto del público del Premio PAM 2023, es artista visual textil y desde muy joven se ha dedicado a la promoción e impulso del arte textil contemporáneo en Chile y en el extranjero. Fue parte de la dirección del Grupo Arte Textil Contemporáneo; representó a nuestro país en la Bienal de la Habana (1996), en la 9° International Triennial of Tapestry en Polonia (1998) y en la Bienal WTA “Woman In Textil Art" en San José de Costa Rica (2006). Fue vicepresidenta de la Asociación de Artistas Textiles Iberoamericanos y presidió la Corporación Chile Crea Textil. Ha sido Jurado de la VII Bienal WTA Montevideo, de la VIII Bienal WTA Madrid y Codirectora de la primera Bienal Online Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA Chile.

Francesca Colzani (71 años), mención honrosa del Premio PAM 2023, es psicóloga de la Universidad Católica, con especialidad en psicoanálisis y artista autodidacta. Su interés por el arte lo desarrolló desde muy pequeña y, desde entonces, ha tomado diversos cursos para perfeccionarse y ha participado en talleres de pintura (Lazo, Duclós, Gumucio, Bavarovic). Su obra ha sido expuesta en muestras individuales (G. Arte Actual, G. Patricia Ready, G. Artium), bipersonales (Centro Extensión UC, G.StuArt) y colectivas (MBA, MAVI, MAC Valdivia, Collahuasi, Centro Cultural de Las Condes).

Ximena Izquierdo (62 años), mención honrosa del Premio PAM 2023, es artista visual, diseñadora gráfica y docente. Estudió diseño en la Universidad Católica de Valparaíso, Artes Aplicadas en la Universidad de Estrasburgo, Francia y realizó un magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Fue fundadora y directora de Izquierdo diseño y de Ojo izquierdo. Ha sido ganadora de FONDART, premiada en varias ocasiones en Diseño Gráfico en Estados Unidos, Brasil, Australia y Chile. Ha expuesto en Chile y España (país en el que realizó una residencia y expuso en Mallorca), en diversos espacios, tales como la galería Patricia Ready, MNBA, MAVI, Universidad de Talca y en la bienal SACO.