Ex cárcel de San Fernando se transforma en primer sitio de memoria de la región

En una emotiva ceremonia se llevó a efecto la colocación de una placa que establece a la ex cárcel de San Fernando como el primer sitio de memoria en la región de O’Higgins, calificación que se da a los espacios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. “Como Gobierno, nuestro compromiso es seguir colaborando con este tipo de causas y también realizar todas las gestiones posibles para que esta lucha, que lleva tanto tiempo, pueda tener este tipo de desenlace como en el que hoy estamos, que es instalar esta placa y el reconocimiento de la ex cárcel de San Fernando como sitio de memoria, para que no se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos hace 50 años, con la interrupción de nuestra democracia por un golpe de Estado”, enfatizó la Delegada Presidencial Provincial de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza.

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado está coordinada por el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, que en O’Higgins liderado por la Seremi Flor Ilic García, quien señaló que, “es un hito histórico para nuestra región, porque justamente a través de un proceso largo, donde las agrupaciones de derechos humanos, en especial ADEHCO, hicieron un trabajo muy profundo de levantar un gran expediente y poder llevar finalmente a buen término a través del Consejo de Monumentos Nacionales”.

“Con este nuevo resignificado que se le va a poder dar a este espacio, vamos a poder fortalecer el mensaje de protección de los derechos humanos, de nuestra democracia, porque justamente a través de fortalecimiento de la memoria podemos lograr la no repetición de acciones como esta”, agregó.

La vocera del Gobierno en la región, Patricia Torrealba, remarcó la importancia de este hito como parte de una de “política pública” enfatizando que, “tener este sitio en la región de O’Higgins para nosotros es tremendamente importante, porque hace un poco de justicia con aquellos vecinos y vecinas, presos y presas políticas (…), pero también es entregarle a las nuevas generaciones un lugar que nos va a recordar día a día de que nunca más se pueden violar los derechos humanos en nuestro país por muy distinto que pensemos”.

En esta línea, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos Colchagua (ADEHCO) María Paz Correa, quien representando a las familias de las víctimas de la dictadura dio un discurso ante los presentes donde enfatizó que, “la memoria nos permite la elaboración y la resignificación de los padecido, en la vida de las personas como la de un país, el olvido invita a caer en errores similares y por lo tanto en los mismos sufrimientos”.