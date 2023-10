Metodología del siglo XXI: Aprendizaje Basado en Proyectos

“Mi trabajo con las escuelas me ha llevado a casi todos los continentes, incluidos varios países de América del Sur. No he tenido la oportunidad de visitar Chile en persona, ¡todavía!, pero he visto despegar aquí el interés en el método de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a través de eventos virtuales y con el apoyo y los recursos del Ministerio de Educación. Ese respaldo es fundamental para ayudar a los educadores a aceptar el desafío de convertirse en maestros de ABP”, afirma Suzie Boss, escritora y consultora norteamericana, quien participará en el seminario internacional “Metodologías Activas” de Fundación Educacional Seminarium, previsto para mayo del presente año.

En tanto, el Mineduc ha puesto en marcha una biblioteca de planificaciones de proyectos de ABP que otros profesores pueden utilizar para inspirarse. Basta con ingresar en el portal Currículum Nacional, ir a la sección Innovación y entrar al modulo “ABP Aprendizaje Basado en Proyectos”; allí podrán ver este material y, además, una serie de orientaciones para aplicar el ABP en sus escuelas. Los invitamos a visitar: https://www.curriculumnacional.cl/ portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/Recursos/

Ejemplos de los proyectos disponibles son los siguientes:

“Creando musicogramas con patrones rítmicos” (Música – Matemática, 1° y 2° básico);

“Hagamos sonar los gráficos de barra” (Música – Matemática, 3° y 4° básico);

“Creando obras teatrales divertidas” (Artes Visuales – Lenguaje y Comunicación- Música, 5° y 6° básico.

“El círculo y los cuerpos geométricos en las artes visuales” (Artes Visuales y Matemática, 7° y 8° básico)

“Modelos de trazabilidad en tiempos de pandemia: Herramientas de cuidado personal y colectivo en comunidades educativas” (Tecnología – Ciencias Naturales – Matemática – Historia, 8° básico, 1° y 2° medio);

“Cultivando en Marte” (Ciencias Naturales – Matemática – Tecnología, 1° y 2° medio); entre otros.

Se presenta también un listado de proyectos para 3° y 4° medio en el área de Ciencias, Matemática e interdisciplinarios, indicando que éstos aparecen desarrollados en el libro “Metodología de Aprendizaje basado en Proyectos”, editado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc y que se puede ver completo en el portal de Currículum Nacional. Corresponde a una adaptación de las publicaciones “Setting the Standard for Project Based Learning: A ProVen Approach to Rigorous Classroom Instruction”, de John Larmer, John Mergendoller y Suzie Boss (ASCD 2015) y Buck Institute of Education Gold Standard Project Based Learning (PBL, sigla en inglés de ABP).

Por otro lado, las conferencias virtuales sustentadas por el Mineduc han ayudado a poner en contacto a expertos en PBL con educadores chilenos. Y el libro “Project Based Teaching: How to Create Rigorous and Engaging Learning Experiences”, de Suzie Boss y John Larmer, ya está siendo traducido y pronto estará disponible en formato digital para los docentes de todo Chile.

“Juntas, estas actividades envían el mensaje de que el Ministerio apoya el ABP como pedagogía y está invirtiendo en desarrollo profesional para ayudar a los maestros a tener éxito con esta metodología”, asegura la experta.

Cómo se implementa el ABP

Las temáticas de este tipo de proyectos son variadas. Suzie Boss cuenta que recientemente un equipo de docentes chilenos diseñó un proyecto sobre cómo mejorar la salud de su comunidad. “Se centraron en la nutrición como un factor para prevenir o reducir las enfermedades crónicas. Consultaron con agricultores locales acerca de qué alimentos estaban disponibles y trabajaron con un chef profesional para formular sus propias recetas. La exhibición final fue un evento para la comunidad, que incluyó demostraciones de cocina y el intercambio de recetas. Los estudiantes se convirtieron en educadores y defensores de la salud, aplicando tanto su comprensión del contenido académico como sus habilidades como comunicadores efectivos”. Y señala que en eventos en línea, organizados por Fundación Chile y Seminarium, conoció también a un grupo de escuelas trabajando en proyectos de energía solar para su comunidad.