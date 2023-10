Gobernador Regional manifestó preocupación por suspensión de operaciones y atenciones de urgencia en Hospital Regional

“Estamos muy preocupados por lo que está pasando en el Hospital Regional, y en general en toda la red hospitalaria y de salud de la región, con respecto a las atenciones de Urgencia. Ayer, anunciaron una huelga en los servicios de Urgencia de la región, lo que nos parece muy grave. Nosotros entendemos la demanda y solidarizamos con las y los trabajadores, con respecto al término de contratos del personal de salud. Pero esto no puede provocar la suspensión de atenciones de urgencia. Las personas que asisten a servicios de urgencia van porque lo necesitan y no tienen mayores alternativas, porque no tienen los recursos para ir a clínicas privadas.

Por lo tanto, nos parece de mucha gravedad lo que está pasando en los distintos hospitales de la Región de O´Higgins. Además, en el Hospital Regional se han estado suspendiendo operaciones programadas hace muchos meses, y que son necesarias para el bienestar de la comunidad”, aseguró la máxima autoridad regional.

Al respecto, el Gobernador Silva Amaya enfatizó que “ante esta situación crítica queremos hacer un llamado al personal del Hospital y al Servicio de Salud O´Higgins, que puedan reconsiderar esta situación, buscar otras formas de presión”.

La máxima autoridad regional tomó contacto con diversas autoridades nacionales y regionales de Salud, para manifestarles su preocupación al respecto. “Le pedimos al Gobierno, a la Ministra de Salud, y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que puedan llegar a una solución a esta problemática, lo antes posible, y que no permitamos que haya una mala atención de las y los usuarios de la salud pública. Por lo tanto, el primer llamado es al Gobierno, al Ministro de Hacienda, a la Ministra de Salud, a la Subsecretaría, para que puedan colocar los recursos necesarios que permitan el normal funcionamiento de los servicios de urgencia. Y un segundo llamado es a las y los trabajadores de salud, para que no pongan en riesgo a las y los pacientes. Es peligroso, gravísimo que se estén dejando de atender las urgencias de gente de escasos recursos, cuyo retraso de atención les puede costar la vida”, finalizó el Gobernador Regional.