Fue estrenada “Intramuro”, obra teatral escrita e interpretada por Carabineros

Las tablas del teatro municipal de San Fernando fue el lugar elegido para realizar el estreno regional de la obra de teatral “Intramuro”. Una obra basada en hechos reales, que narra la historia de Caro, una destacada estudiante de enseñanza media que sufre violencia intrafamiliar, bullying en colegio y que es empujada involucrarse en la dramática realidad del consumo de drogas en adolescentes. Una triste realidad, más frecuente y cercana de lo pensado, que tristemente vive oculta entre los muros de muchos hogares de nuestra región.

La obra, apta para mayores de 14 años por incluir escenas de violencia y consumo de alcohol y drogas, fue escrita y dirigida por el Coronel Eduardo Palma con la colaboración de la profesora de teatro Mariela Romero. Además cuenta con un elenco compuesto por funcionarios de la Prefectura Colchagua de Carabineros y estudiantes y profesores del Liceo Neandro Schilling de San Fernando.

Esta inédita iniciativa se enmarca en el trabajo en conjunto de prevención de delitos e ilícitos que la policía uniformada está desarrollando con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fue materializado en la región de O’Higgins por intermedio de la Delegación Presidencial de Colchagua.

“El objetivo principal de esto, es poder trabajar la prevención del consumo alcohol y droga de los jóvenes y también acercar y generar y crear lazos de confianza. Esto es un hito que Carabineros con un liceo de jóvenes estudiantes se relacionen de esta manera, a través de una obra de teatro, de una forma cultural. Así que vamos a seguir trabajando en esa misma línea, en esa misma senda, porque es un compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric”, explicó la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza.

Por su parte, el Jefe de la VIa Zona de Carabineros, General Max Jiménez, detalló que “la obra tiene un tremendo contenido de enseñanza y de realidades que se dan muchas veces en el contexto de violencia intrafamiliar y también de consumo de droga y alcohol. Queremos llegar a nuestros jóvenes, que entiendan que tenemos que luchar contra este flagelo, sobre todo el de las drogas y el daño que hacen. Y también sensibilizar a toda la ciudadanía, respecto que no puede existir violencia familiar. Cuando hay violencia, hay que denunciar. A veces existe temor, se dice no va a pasar nada, pero están todos los canales, tanto gubernamentales, como de la institución, para poder denunciar este tipo de situaciones, cuando ocurre violencia intrafamiliar u otro tipo de hecho que sea importante”.

Para el Delegado Presidencial Regional, Fabio López, “Es una obra que nos da un baño de realidad. El caso que no lo veamos, no quiere decir que no ocurra. El inicio temprano de nuestros niños y adolescentes en el consumo de drogas y también la violencia intrafamiliar, y ocurre bastante, más cerca de lo que nosotros pensamos, nos invita a reflexionar respecto a lo que hoy está ocurriendo”.

Por su parte, el creador de la obra y también actor protagónico en el desenlace de la historia, Coronel Eduardo Palma, contó que “la idea surge de un trabajo en conjunto con la Delegada Presidencial de Colchagua Marta Pizarro, porque vimos que la estadística no nos favorece como provincia, porque la violencia intrafamiliar está en cifras rojas. Este tipo de flagelo, es de intramuro, porque ocurre al interior de las casas, por lo que es un delito silencioso. De ahí surge esta idea con la Delegación Presidencial. Así que escribimos, hicimos algunas mejoras a la obra y la lanzamos con la ayuda del grupo de teatro de los alumnos del Liceo Neandro Schilling”.

La función también la presenciaron el Gobernador Regional de Ohiggins, Pablo Silva Amaya, el diputado Eduardo Cornejo, el Delegado Presidencial Provincial de Cardenal Caro, Carlos Cisterna, el alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez, la Seremi de Educación Alyson Hadad, el Coordinador Regional de Seguridad Pública Rodolfo Núñez, el Jefe de la Prefectura de Colchagua y Cardenal Caro de la PDI, Prefecto Sergio Torres, el Comandante del Regimiento N°19 Colchagua, Coronel Jorge Castillo, jefes de unidades de carabineros de la región, funcionarios de seguridad pública de los municipios de Colchagua y directivos de establecimientos educacionales de la provincia, con el objetivo de ofrecer su exhibición en las comunidades educativas y público en general del resto de las comunas de la provincia o de la región.