Hospital de Pichilemu implementa medidas para reducir tiempos de espera en rehabilitación

En su afán de entregar cada día una mejor atención a la comunidad, el Hospital de Pichilemu materializó una estrategia para la sala de rehabilitación que reformula el proceso de derivación, además de la creación de talleres educativos. Estas medidas han permitido una optimización en la atención usuaria que trae como consecuencia una disminución de la lista de espera.

La terapeuta ocupacional y coordinadora del Servicio de Rehabilitación Integral, Macarena Vidal Sierra en conjunto con la kinesióloga Victoria Almuna Alfaro, entregaron más detalles de esta modalidad, destacando que, en relación al equipo de la sala de rehabilitación, este último tiempo se han regularizado las atenciones y optimizado los espacios, con el fin de disminuir la lista de espera.

En la misma línea Victoria Almuna, indica que “para asistir a la sala de rehabilitación hay que asistir a médico del hospital quien hace la evaluación y de acuerdo a como lo encuentre hará derivación interna por medio de una interconsulta, agilizando el proceso en favor del usuario. Desde el mes de julio, sólo se reciben derivaciones mediante orden de atención del sistema FONENDO (ficha clínica digital de nuestra región), nuestro equipo filtra cada una y las clasifica por condición de salud”.

La kinesióloga entrega ejemplos respecto a casos en los cuáles las personas reciben atención priorizada, sosteniendo que “son los que han sufrido accidentes cerebro vasculares recientes, secuelados de SARS-CoV-2, personas con prótesis total de cadera en etapa de rehabilitación, cuadros neurológicos en general (ej: TEC) y personas con fracturas recientes”.

Otro de los puntos importantes de esta estrategia recae en la enseñanza, así lo manifiesta la coordinadora Macarena Vidal, explicando que “de no presentar alguna de estas condiciones, se evalúa si son aptas para ingresar a nuestras educaciones grupales, las cuales se realizan según la demanda del mes. Estas últimas consisten en citar a un grupo de personas con un problema en común, orientarlas sobre lo que está pasando en su organismo, las posibles causas, cómo evitar que se produzcan las molestias y qué hacer en caso de que se presenten. Sumado a lo anterior se enseñan ejercicios preventivos y compensatorios acorde a su necesidad, los cuales se deben realizar en sus hogares”.

La terapeuta ocupacional releva que gracias a esta iniciativa se “ha permitido ir disminuyendo la lista de espera, ya que nuestra capacidad actual de ingresos individual a sala es de 12 personas al mes y con los talleres podemos dar atención a una mayor cantidad de personas. Adelantando además que “para el mes de septiembre los talleres serán: hombro doloroso (personas con lesión en algún músculo del manguito rotador), columna (incluye personas con lumbago y similares), cadera (principalmente coxoartrosis o artrosis de cadera), rodilla (principalmente gonartrosis o artrosis de rodilla), pie (personas con fascitis plantar, espolón calcáneo y tendinitis aquiliana) y codo (personas con epicondilits medial o lateral).

Si bien la funcionaria aclara es de su “interés y deber dar atención en el menor tiempo posible, pero nuestras instalaciones y recurso humano son limitados, por lo que estamos continuamente ideando formas de optimizar los tiempos y abarcar a más población”, también solicita a la comunidad el “mantener los datos actualizados, ya que llamamos una por una a las personas de la lista de espera, desde las que están esperando hace más tiempo y hay varias personas que sus teléfonos ya no existen o no es posible contactarlas y otras personas que han dicho que van a asistir y no lo han hecho, perdiendo la hora”.

Cabe destacar que el servicio de rehabilitación del Hospital de Pichilemu, está compuesto por 3 dispositivos: sala de rehabilitación con 2 kinesiólogos (Victoria Almuna Alfaro y Franco Fuentes González) y una TO (Macarena Vidal Sierra), hospitalizados con kinesióloga (Rocío Moraga Espinoza y TO Macarena Vidal Sierra y equipo de rehabilitación rural que cuenta con TO Monserrat Ormeño Cáceres, kinesióloga Nicole Arévalo Ulloa y el conductor Jorge González Gaete que las acompaña a recorrer los sectores de cuatro comunas del secano costero, llevando atención a los sectores más alejados.