Adoptando conductas de autocuidado para una buena salud cardiovascular

Agosto es un mes que nos invita a informarnos y reflexionar acerca de nuestra salud cardiovascular, es por ello la importancia de que la población identifique los factores de riesgo y tome conciencia sobre las graves consecuencias de las patologías asociadas al corazón. Para este año, el Ministerio de Salud adoptó el lema “conoce tus números”, la cual busca promover la pesquisa oportuna de enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, malnutrición por exceso y dislipidemia; fomentando en los usuarios la importancia de conocer sus valores y estimular su propio autocuidado.

“Las enfermedades cardio-cerebro-vasculares, son por mucho la primera causa de muerte en Chile y en el mundo. A nivel mundial, son responsables de cerca del 60% de las muertes, un 25% de éstas en menores de 60 años, por lo que la detección precoz y el tratamiento oportuno de estas patologías es decisivo para determinar su desenlace. Existen factores de riesgo que se pueden modificar mediante conductas o estilos de vida saludable y otros factores que no son modificables”, así lo explicó la cardióloga del Hospital de Santa Cruz, Dra. Trinidad Correa.

Las patologías cardiovasculares presentan diversas causas, las cuales se deben a la combinación de diferentes factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, sobrepeso, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo, entre otras. Respecto a esto, la especialista señaló que “pertenecen al grupo de las enfermedades no transmisibles (ENT), éstas son crónicas, de progresión lenta, que no se resuelven espontáneamente y muy pocas veces logran curarse en su totalidad, pero lo mejor es que son prevenibles con buenos autocuidados. Existen además factores de riesgo cardiovascular (FRCV), que igualmente son comunes para estas enfermedades no transmisibles, y que representan condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar este tipo de problemas”.

¿Cómo podemos prevenir este tipo de patologías?

La profesional explica que “un aspecto relevante y común, es que cada uno de este grupo de enfermedades puede evitarse y controlarse con medidas de buen apego a hábitos de vida saludable, mediante una alimentación sana y balanceada, evitar el sedentarismo y realizar actividad física al menos 150 minutos a la semana, si es posible distribuidos 3 a 5 veces semanal, mantener un peso moderado, un buen dormir, descanso reparador y moderar el consumo de café. Junto a ello, potenciar estilos de vida saludable en su entorno familiar”.

Finalmente, la cardióloga del Hospital de Santa Cruz hace un fuerte llamado a la población a adoptar medidas para evitar “el desarrollo de enfermedades tan incapacitantes como las mencionadas, depende de cómo llevamos nuestras rutinas de vida, como comemos, como dormimos, como nos ejercitamos y como nos relajamos. Hereda a tus hijos una vida saludable, entrégale siempre buenos ejemplos, colaboremos con el objetivo principal de esta celebración, crear conciencia sobre las medidas de prevención de las enfermedades del corazón”.