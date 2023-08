Nueva edición Premio Nacional Mujer AgroInnovadora

El reconocimiento, a través de sus dos categorías “Mujer Agricultora” y “Profesional del Agro”, busca destacar el aporte que hacen las mujeres al desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la innovación en la actividad agraria del país.

El galardón de FIA se entrega anualmente a nivel nacional y por regiones, para destacar a la agricultora que mejor represente el rol de la mujer innovadora, dispuesta a arriesgarse para producir nuevos productos o incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos y de comercialización. También puede reconocer a profesionales que se hayan destacado por su capacidad de gestionar, transferir, transmitir y liderar procesos de innovación. Las premiadas reciben tecnología informática y un prestigió en el mercado agrario, que facilita la venta de productos y también el acceso a mejores posibilidades profesionales.

La directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, dijo que “estamos muy contentos con la convocatoria que tuvo esta instancia en 2022, con más de 130 postulaciones, mediante la cual aportamos a visibilizar el rol de la mujer en un sector en que tradicionalmente el reconocimiento está masculinizado. Por esta razón, hemos impulsado nuevamente este premio para seguir apoyándolas y motivar a otras a que se sumen, ya que son miles de mujeres que de manera anónima están generando alternativas productivas innovadoras, tanto de un punto de vista productivo como profesional. Además, junto a todas ellas estamos formando la primera Red de Mujeres Agroinnovadoras, cuyo fin es crear instancias de conexión, fortalecimiento de vínculos, asociatividad y promoción de nuevas alternativas para alcanzar una mayor y mejor igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del mundo rural”.

Al respecto el Seremi de Agricultura de O’Higgins, Cristian Silva Rosales, relevó que “Este premio se enmarca en el programa Mujer Agroinnovadora, creado el año 2022, y cuya finalidad es promover una mayor presencia y participación de la mujer en el ecosistema de innovación del sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria, propiciando que sean más las mujeres que innoven a través del desarrollo y reconocimiento de su talento, impulsando y visibilizando sus iniciativas y otorgando un espacio para que se puedan vincular”.

Las postulaciones están abiertas hasta el 14 de septiembre, por lo que se invita a revisar las bases del concurso en el sitio www.fia.cl. Los resultados, se informarán personalmente a las ganadoras y serán publicados en los distintos medios de difusión e información del Ministerio de Agricultura.

Inspirar desde la experiencia

El galardón se instauró el año 2006 y en su pasada versión 2022, recibió 130 postulaciones a lo largo del país. El premio recayó en dos líderes a nivel nacional, en las categorías Agricultura Innovadora y Profesional del Agro y en quince reconocimientos regionales partícipes del Premio a la Mujer Innovadora.

En O’Higgins se premió en la categoría Profesional del Agro, a la bioquímica y doctora en ciencias silvoagropecuarias e investigadora principal en mejoramiento genético del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), Verónica Guajardo Fernández; quien fue destacada por contribuir a fomentar la innovación como estrategia de desarrollo territorial y además, como una mujer que es ejemplo e inspiración para otras mujeres, de generaciones actuales y futuras, vinculadas al sector silvoagropecuario y a la cadena agroalimentaria nacional.

El mensaje que entregó en su oportunidad Verónica Guajardo, fue que “un origen humilde no tiene porqué limitarnos en lo que podemos lograr; debemos ser ordenados, responsables y dar lo mejor de nosotros para conseguir lo que nos proponemos. Gracias a mis estudios he tenido la oportunidad de visitar varios países, permitiéndome conocer distintas culturas. Nuevamente, esto es algo que nunca imaginé posible para una niña tímida proveniente de un lugar rural (nació en la comuna de Rengo y creció en el sector rural de Apalta), pero eso no fue impedimento para crecer y exponerme a cosas nuevas”, enfatizó.

Cabe mencionar que se ha ido incrementado progresivamente la participación femenina en las convocatorias FIA, pasando de un 83% masculina y 17% femenina en 1996; a un 58% de hombres frente a un 42% de mujeres en 2022.