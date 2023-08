Diputada Carla Morales pide al Gobierno realizar un catastro de los campamentos en la región de O’Higgins

La fundación TECHO-Chile, entregó el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, exponiendo una nueva alza de familias que viven en asentamientos irregulares. De acuerdo con el informe de la organización, se llegó a un total de 113.887 hogares establecidos en 1.290 campamentos a lo largo de todo el país.

El estudio refleja un aumento de un 39,5% de hogares en estas condiciones en comparación de 2020 y 2021, y un incremento del 33,1% de campamentos respecto del mismo período. Además, el reporte evidencia que los campamentos en la actualidad son más grandes, llegando a un promedio de 88,3 hogares en cada uno.

A lo anterior, se suma la problemática de las carpas y rucos que proliferan en las calles, situación por la cual diputada RN, Carla Morales presentó un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, y al secretario regional ministerial de O’Higgins, Oscar Muñoz.

“Hay que dar soluciones reales a las familias que viven en campamentos como única opción de hogar. Para ellas su última opción ha sido asentarse en ambientes de profunda fragilidad social”, aseguró la parlamentaria que representa esta región.

Así también, expuso que este incremento de campamentos en Chile y en la región “viene a reflejar la necesidad imperante de implementar una política pública a largo plazo y no que sean solo parches ni medidas transitorias. El surgimiento de nuevos campamentos y el no retroceso de estos mismos implica la existencia de espacios sociales vulnerables, no obstante, el principal apuro radica en las pésimas condiciones de vida en la cual deben convivir aquellas familias y personas”.

En el documento se les solicita a las autoridades información en relación con la ubicación por ciudad y comuna de la totalidad de campamentos en la región del Libertador Bernardo O’Higgins, cantidad de personas y hogares que habitan en estos asentamientos, número de familias que viven bajo la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema y cuántas disponen de acceso a servicios básicos mínimos.

De igual forma, la congresista miembro de la Comisión de Desarrollo Social está pidiendo información de cuál es la estrategia gubernamental actual para abordar la proliferación de campamentos y mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas. Además, solicita las medidas, programas y planes específicos que se están implementando y que busquen, por ejemplo, acercar los servicios esenciales a las personas que viven en estas comunidades, como servicios de salud y educación.

Finalmente, la congresista le insistió al Gobierno a tener un plan efectivo para prevenir la toma ilegal de terrenos y promover el acceso a la vivienda de manera legal y sostenible.