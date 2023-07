Autoridades preocupadas por alza de venta ilegal de medicamentos

Un alza importante ha tenido la venta ilegal de medicamentos en la Región de O’Higgins, así lo informaron el Presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, el Jefe de la Sección de Comercio Nacional del Instituto de Salud Pública, Sergio Muñoz Quezada, el Delegado Presidencial Regional, Fabio López, el Prefecto Inspector Marco Olivarí, jefe de la Región Policial de O’Higgins y la Seremi de Salud, Carolina Torres, en un punto de prensa que tuvo como finalidad, informar sobre el comportamiento de este fenómeno.

“Este es un ilícito que ha crecido en el país en más de un mil por ciento en venta ilegal y en un 400% en robo a camiones que trasladan remedios. Aquí hay bandas criminales muy organizadas que le hacen cadena de distribución a pequeños comerciantes”, dijo el Senador Juan Luis Castro, quien además señaló que “hay instituciones del crimen que hoy se dedican a crear farmacias legales que venden ilícitamente o bien hacen un comercio clandestino, incluso buscando formar alternativas de venta en los lugares no autorizados e incluso falsificando remedios”.

Manifestó que hay una industria sofisticada que favorece la automedicación y la venta ilícita. “Por eso, el proyecto de ley que hemos impulsado, que ya se aprobó en la Comisión de Salud, busca endurecer muchísimo las penas a los distribuidores y a quienes venden medicamentos en lugares sin autorización. Hoy día los hipnóticos como la Zopiclona, los antidepresivos como la Sertralina, el Omeprazol que se pide receta médica, los antialérgicos, que son todos productos masivamente vendidos a partir de un estado de necesidad de la población, que tienen un lado A que es para lo que sirven y un lado B que son los efectos colaterales de todos los remedios, están siendo vendidos en la calle”.

En este sentido, el Jefe de la Sección de Comercio Nacional del Instituto de Salud Pública, Sergio Muñoz, precisó que el aumento de este fenómeno en los últimos años, ha requerido investigaciones para dar con el origen de estos productos que evidencian un nuevo mecanismo para distribuir medicamentos para personas y que los venden en ferias libres o vías públicas.

“El Instituto de Salud Pública ha sancionado farmacias y ha detectado que venden al por mayor medicamentos, indiscriminadamente, sin ningún tipo de control y toda esta cantidad de medicamentos llegan a parar en la venta ilegal”, detalló.

En lo que refiere al contenido de los que están siendo falsificados, explicó que se ha detectado que algunos que no tienen lo que declaran y en ocasiones hasta cafeína y otros productos en las cápsulas. Dijo que en Chile todos los medicamentos están registrados en la página del ISP, por lo que cada caja contiene un número de registro. “Ese número se pone en la página web y sale inmediatamente toda la información del medicamento, si la caja no tiene ningún registro, inmediatamente debería ser sospecha de medicamento falsificado, por ejemplo”.

Por su parte, Carolina Torres, Seremi de Salud, informó: “Entre el año 2022 y 2023, hemos decomisado 158 kilos de fármacos, el año pasado fueron 44 y este año a la fecha llevamos 114, por lo tanto, efectivamente hay un incremento importante”.

“El Gobierno del Presidente Boric, tiene un compromiso al respecto y sabiendo que el gasto de bolsillo es una preocupación para nuestra ciudadanía, el convenio que tiene Fonasa con las farmacias se ha incrementado. Hay 6.900 fármacos que están en este minuto en ese convenio. El promedio de descuento que tiene una persona que esté en Fonasa es de un 32%, por lo tanto, es importante que las personas también revisen en la página de Fonasa si los fármacos que les prescribieron están dentro de este convenio, es una manera de ayudar a cuidar el bolsillo”.

En lo que respecta a la persecución del delito, el Prefecto Inspector Marco Olivarí, jefe de la Región Policial de O’Higgins, sostuvo que en su rol investigativo la PDI ha detectado un crecimiento del fenómeno que no es normal. “El hecho de que exista un aumento progresivo en el tiempo respecto a la venta en lugares que no estén destinados para el efecto, claramente a nosotros como PDI nos obliga a tomar cartas en el asunto, a iniciar investigaciones, de hecho, ya tenemos una bastante avanzada que generó en el mes de mayo pasado resultados, por cuanto logramos incautar aproximadamente 70 mil dosis de diferentes medicamentos que no tenían autorización porque estaban siendo vendidos en la vía pública”.

Precisó que, de los 70 mil medicamentos incautados, mil 500 estaban sujetos a la ley 20.000 de estupefacientes y control de psicotrópicos. “Es un tema del cual nos hemos hecho cargo, el fenómeno existe y poco a poco hemos ido avanzando en las investigaciones para tener los resultados a futuro que sean en beneficio de la comunidad”.

“Hago un llamado a que la gente no haga compra de medicamentos en la calle, en las ferias, estamos ante organizaciones de crimen organizado, también agradecemos el apoyo que hemos tenido del Senado, de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se han implementado sendas modificaciones e introducido leyes que permiten ir en esa línea de combatir el crimen organizado que no solo está presente en el narcotráfico, sino que estamos en presencia de bandas organizadas que están infringiéndole un daño a la ciudadanía que es grave”, señaló el Delegado Presidencial Regional, Fabio López.