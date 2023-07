Sernageomin inauguró cursos de monitor de seguridad minera

Con la participación de la ministra de Minería, Marcela Hernando; del director del Centro de Capacitación de Minería y Geología, Rodrigo Beas; y de los directores regionales de Sernageomin O’Higgins, Pablo Yáñez y del Maule, Javier Ormazabal, 530 alumnos de establecimientos técnicos profesionales de dichas regiones participaron en el lanzamiento del curso Monitor de Seguridad Minera, iniciativa que les entregará herramientas para enfrentar de mejor manera el mundo laboral.

En la ceremonia, la ministra Marcela Hernando indicó que gracias a esta iniciativa se han capacitado más de cinco mil jóvenes en nuestro país, “y por primera vez se sumarán estudiantes de O’Higgins y del Maule, por lo que esperamos que todos y todas obtengan su certificado que los acredita como monitores en seguridad minera”.

Asimismo, la ministra agregó que “la seguridad es un tema que no escapa a la vida diaria, y no hay ningún accidente que no se pueda prevenir, por eso nos interesa irradiar lo que se hace en la industria minera en materia de seguridad, donde hemos logrado indicadores que son un ejemplo y que nos motivan a seguir avanzando. De hecho, la semana pasada junto a la industria, Sernageomin, trabajadores, y gremios, firmamos un compromiso con la seguridad, y también por eso destacamos lo que van a aprender estos jóvenes de tercero y cuarto medio de liceos técnicos les habilita para su vida laboral”.

Por su parte, el Director del Centro de Capacitación de Minería y Geología, Rodrigo Beas, recalcó que “para Sernageomin es un orgullo apoyar el quehacer de los estudiantes de educación técnica, creemos que a través de este mecanismo podemos ayudar a mejorar desde mucho antes el sistema de seguridad que tienen las empresas mineras, es un plus para todos los jóvenes que van a participar en este curso, que son más de 530, para que puedan postular a instituciones de la minería en la región y que se queden trabajando. Para nosotros es importante esta relación con el medio y con los estudiantes de colegios técnicos”.

Además, Rodrigo Beas recalcó que “Sernageomin se hace el propósito no solo hoy día de llegar a los establecimientos técnicos, sino que también a los universitarios, con el fin de asegurar la vida de todos y todas las trabajadoras”.

El director regional de Sernageomin O’Higgins, Pablo Yañez, aseguró que esta iniciativa es muy importante, porque capacita a los estudiantes en áreas que son muy sensibles para la minería, “este curso es muy valorado por la comunidad, porque permite que los jóvenes puedan enfrentar de mejor manera el mundo laboral. Esta es la primera vez que el Centro de Capacitación de Sernageomin implementa esta actividad acá en la región y estamos muy optimistas con los resultados que obtendremos”.

Finalmente, el director regional de Sernageomin Maule, Javier Ormazábal, aseguró que con este curso los estudiantes pueden reconocer los principales riesgos de las operaciones mineras, “y aplicar las herramientas de gestión para colaborar en las actividades de prevención de riesgos de la industria, lo que es un aporte desde el ámbito académico y laboral, sobre todo por el hecho de generar esta instancia donde ambas regiones pueden aportar su experiencia desde distintas perspectivas y realidades”.

MÁS ANTECEDENTES

Esta iniciativa es organizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería y el Centro de Capacitación de Minería y Geología, y donde también participan las SEREMIAS de Minería, Educación, y CORESEMIN.

Esta versión involucra la participación de 530 alumnos, de los cuales 183 son mujeres; 347 hombres y12 docentes.

Gracias a esta iniciativa se han capacitado más de 5.000 estudiantes y profesores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y Coquimbo.