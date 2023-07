Presentan recurso de protección contra Ministerio de Obras Públicas por proyecto ampliación rutas H-10 y H-210

Un Recurso de Protección con solicitud de orden de no innovar fue presentado el mediodía del lunes en la Corte de Apelaciones de Rancagua por el Senador Juan Luis Castro y vecinos de Tuniche, La Moranina y Santa Cristina de Rancagua, contra el Ministerio de Obras Públicas por el proyecto de ampliación de las Ruta H-10 y H-210 que contempla la expropiación de un importante número de familias. Con pancartas y gritando consignas alusivas a lo que hoy les parece una medida injusta, llegaron las familias al tribunal de alzada.

“Los vecinos tienen toda la razón, porque son más de 80 familias de La Moranina, Santa Cristina y Tuniche, a los que se quiere expropiar, y no vamos a aceptar que nunca más en aras de ampliar una vía, se saque la gente a la calle. Ellos han golpeado todas las puertas, han buscado a las autoridades, les han negado toda opción”, señaló el parlamentario.

El recurso, tiene como sustento la vulneración de los derechos a la propiedad y de la propiedad, toda vez que serán despojados de terrenos que han sido legítimamente adquiridos, aunque no hayan pasado por el proceso de regularización como está establecido, pero entendiendo que son poseedores o al menos herederos en muchos casos.

“La modernidad, ampliar una vía, no puede ser a costa de echar a la calle a la gente, sin tener ninguna dignidad, ni derecho ciudadano, por eso, hemos presentado este recurso de protección con orden de no innovar que busca paralizar el desalojo de las familias que están tan cerca de Rancagua, pero pareciera que están en un patio trasero y no son escuchados. Hoy día reivindican su derecho a la vivienda digna que ellos tienen, pero que las van a perder por falta de prolijidad del Estado”, explicó.

Insistió en que “las acciones con el Ministerio de Obras Públicas y municipales, todas van a ayudar. Lo que yo no puedo permitir es que, en plena democracia, en un gobierno que está a favor del pueblo, se generen actos contra el pueblo”.

Por su parte, Catalina Jiménez, secretaria de la Junta de Vecinos La Moranina- Santa Cristina, declaró: “Nosotros en reiteradas ocasiones hemos tenido reuniones con la alcaldía y el MOP, donde nos presentaron el proyecto del cual nosotros no teníamos conocimiento, por ende, las reuniones han sido nefastas, porque no hemos tenido una respuesta concreta. Nos dimos por enterados que para el sector poniente de donde nos van a expropiar, las personas no estaban en conocimiento de ello, nos enteramos de un día para otro”.

“Nosotros hemos buscado todas las instancias de diálogo, pero no estamos dispuestos a movernos de nuestros lugares, llevamos años de historia en ese lugar, es un sector donde hemos vivido toda la vida”, sentenció.

En la misma línea, Manuel Nuñez, presidente de la Junta de Vecinos de Tuniche y Santa Cristina, explicó: “Somos dos juntas de vecinos las que nos hemos unido por la expropiación en sí, pero todos los dirigentes de la junta de vecinos rural están apoyando a todo nuestro sector, ellos también se van a manifestar de cierta manera, a pelear el derecho al sector rural”.

“El apoyo del senador ha sido importante en la presentación de este recurso de protección en la Corte de Apelaciones, necesitamos apoyo de las autoridades, nosotros podemos llegar a cierto punto, pero las autoridades, aquellos a los que cada vez, cada vecino ha puesto un voto por ellos, los necesitamos. Hay gente que necesita ayuda y las autoridades están para esto” sentenció.