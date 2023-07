Alcalde Pablo Silva Pérez encabezó mesa de trabajo multisectorial con empresas de servicios básicos

En dicho encuentro, donde estuvo presente además la concejala Laura Martínez, participaron empresas de telefonía, CGE, Essbio, Ruta del Maipo; Superintendencia de Servicios Sanitarios de O’Higgins Serviu y representantes de la seremi de Transporte y Telecomunicaciones.

El jefe comunal destacó la importancia que revisten instancias de este tipo, que permiten diagnosticar y evaluar todas las problemáticas que pueden presentarse con la ejecución de obras en distintas zonas de San Fernando, ya sea en alumbrado público, veredas, basura aérea, cortes de suministro, filtraciones de agua potable en las calles, todas situaciones que han generado malestar e inconvenientes en la comunidad.

“Con estas reuniones buscamos ir logrando avance en los reclamos de los vecinos y que no se queden ahí, en el tintero, tal como ocurría antes, donde empresas (…) hacen intervenciones en las ciudades, las dejan a medio construir, no las reparan y, por ende, afectan a nuestros vecinos. Registros nos indican que muchas veces los grandes problemas que tienen las comunas son precisamente por las empresas de servicios que no cumplen”, dando como ejemplo lo que ocurre con las compañías de telecomunicaciones que dejan tirado el cableado aéreo, el cual termina ensuciando y contaminando las calles y avenidas de las ciudades.

“Queremos que San Fernando vaya mejorando en todo sentido y que nuestros vecinos tengan también la calidad de servicio que requieren y pagan”, sentenció Silva.