Servicio de Salud y gremios llegaron a Doñihue con masivo operativo médico

La emergencia climática que vivió la Región de O’Higgins producto principalmente del desborde de los ríos, ha generado dificultades en la entrega de prestaciones de salud, por parte de los dispositivos municipales ubicados en las comunas más afectadas. Es por ello que el Servicio de Salud O’Higgins, en coordinación con el Colegio Médico Nacional y Regional, la Agrupación de Médicos Generales de Zona (MGZ), la Asociación de Tecnólogos Médicos de Chile (Atemooch) y profesionales voluntarios del Hospital Regional de Rancagua y de la Región Metropolitana, realizaron este domingo un operativo de salud en Doñihue para realizar atenciones integrales a la comunidad.

El operativo fue destacado por el Delegado Presidencial Regional (DPR), Fabio López, quien recorrió junto a diversas autoridades el dispositivo médico que comenzó a atender a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 16 horas. “Agradezco -indicó el DPR- la amplia articulación que realiza el Servicio de Salud, que han venido a hacer este operativo hoy en Doñihue y la semana pasada en Coltauco, lo que ha permitido avanzar en atenciones para la comunidad y el compromiso de los profesionales de la salud, que están cuando la gente los necesita. Seguimos avanzando como Gobierno, hemos superado la fase de emergencia y ahora viene lo más difícil que es ponernos de pie”.

Al respecto, el Director del Servicio de Salud, Jaime Gutiérrez, comentó que desde el inicio de la emergencia “hemos estado en coordinación con lo equipos de salud municipales, que son la primera puerta de atención de los usuarios en el territorio, los hemos apoyado y visto los problemas de infraestructura que han afectado a algunos dispositivos de salud, pero además hemos logrado coordinar la realización de operativos médicos, con las distintas entidades que nos están apoyando a solucionar los problemas de la comunidad en terreno, y por ello quiero agradecerles su voluntad y disposición”.

La actividad se llevó a cabo en el consultorio de Doñihue, donde se prestó atención de Ginecología, Pediatría, Neonatología, Medicina Familiar, Medicina General, Enfermería y Matronería, mientras que en la UAPO (Unidad de Atención Primaria de Oftalmología) de la comuna se realizaron atenciones de Oftalmólogos y Tecnólogos Médicos con mención en Oftalmología, lo que permitió apoyar con la pérdida y quiebre de lentes ópticos a los usuarios tanto de esta comuna, como de Coltauco y Coinco que se atienden en este dispositivo, además de evaluar otros problemas de salud visual.

La alcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce, resaltó que “estamos maravillados con este nivel de apoyo, que nos sirve especialmente para acelerar algunas atenciones de las personas que han sido afectadas, sobre todo el tema oftalmológico. Agradecer el apoyo y dar la bienvenida a nuestra comuna. Estamos muy contentos por este operativo y por todo, especialmente por la atención para nuestras vecinas y vecinos”.

Por su parte, la seremi de Salud, Carolina Torres, señaló que “hemos estado visitando los distintos lugares que se vieron afectados en la región, desde el primer día nos hemos puesto a disposición especialmente de los alcaldes, hemos estado corroborando que las condiciones de los albergados se estén manejando de correcta manera y articulando con el Servicio de Salud para coordinar la ayuda y respuesta adecuada en el momento oportuno. Es lo que nos ha pedido el Presidente, el subsecretario y la ministra que estuvieron en la región, así que en eso vamos a estar dentro de los próximos días”.

El presidente de Colmed Nacional, doctor Patricio Meza, resaltó que “hay diversos profesionales que han venido en forma voluntaria, un día domingo, para que no dejen de atender a sus pacientes en la semana, por lo cual queremos agradecerles y decir a la comunidad que como instituciones vamos a seguir acompañándolos para enfrentar las consecuencias de lo que vivimos días atrás y ver otras formas de colaborar, para apoyar a los funcionarios de salud que han estado participando en mitigar el dolor que ha provocado esta situación dramática a la comunidad”.

En ese sentido, la presidenta de Colmed Rancagua, doctora Leslie Salvatierra indicó que lo que se busca es “colaborar con las personas afectadas por este temporal y también colaborar con los colegas que trabajan en las zonas afectadas, ellos durante la semana van a tener muchos pacientes que asistirán en busca de requerimientos de atención y por eso queremos ayudarlos para disminuir un poco la demanda y quiero, agradecer a todos los colegas que en un día domingo han dejado de estar con sus familias para colaborar con nuestros usuarios”.

En tanto, el presidente nacional de los MGZ, doctor Luis Vargas puntualizó que “nuestros profesionales son los que se encargan del primer contacto con los pacientes en la salud territorial y comunitaria, por lo cual podemos ver las necesidades de nuestra población, por tanto, nuestro compromiso es aún mayor en estas situaciones de emergencia, tanto en Coltauco, ahora en Doñihue y también en Licantén y donde se requiera los médicos Generales de Zona vamos a estar disponibles”.

Durante el recorrido, las autoridades dialogaron con los vecinos que se atendieron durante el operativo,, entre ellos la sra. Lesli, quien destacó que había llevado a su hija para control con pediatra porque sufre de asma y había aprovechado que la vieran a ella porque estaba un poco enferma “ha sido super bueno, llevaba muchos días enferma y me vieron ahora, super buena la doctora, me dio medicamentos que me entregaron acá en el Cesfam y ha sido todo muy rápido y expedito, es maravilloso que hayan podido venir a ayudarnos”.