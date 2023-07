Servicio de Salud monitorea estrategias de vacunación en la región

Mostazal, Litueche, Codegua, Graneros y Coltauco son sólo algunas de las comunas que han desarrollado diferentes medidas, para lograr aumentar el porcentaje de vacunación de Covid e Influenza en la Región de O´Higgins. Tras un recorrido realizado por los referentes de Atención Primaria del Servicio de Salud O´Higgins se pudo constatar el trabajo que realizan los equipos de salud, tanto municipales como de hospitales comunitarios, con el propósito de aumentar la cobertura de inoculación de Influenza y Covid.

Durante el recorrido por las comunas de Graneros y Codegua, la asesora del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), María Carolina Urrutia, puntualizó que “el Servicio de Salud O´Higgins y la Seremi de Salud han dispuesto una serie de coordinaciones y lineamientos hacia los equipos, para que puedan llegar a la población objetivo más alejada en O’Higgins. Este plan de fortalecimiento incluye puntos de vacunación intramurales, rescate de población objetivo con enfoque en adultos mayores, embarazadas y niños, operativos en lugares de alta afluencia de público, vacunación móvil, puerta a puerta, conexión de vacunación con el intersector, extensión horaria, campaña de comunicación local, entre otras materias”

Añadió que “hoy viernes participamos como Servicio de Salud y el Cesfam de Requínoa en la actividad de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial efectuada en la comuna de Requínoa, para continuar la estrategia en que estamos abocados. Nuestra región posee 78,4 % de cobertura en materia de vacunación contra la influenza. Este porcentaje es alto, en comparación con el resto del país, pero no refleja el promedio esperado a nivel regional, debido a que existen algunas comunas que tienen una cifra baja en materia de inoculación, una de ellas es Graneros que tiene un porcentaje bajo en el público objetivo de adulto mayor (48%). Es por esta razón, que hemos ido a la comuna para fortalecer las estrategias implementadas. La meta es que todas las comunas logren la meta de 85% de cobertura en la población objetivo”.

Por su parte, la encargada del Servicio de Salud Municipal (SESAMU) de Graneros, Laura González, expresó que “el alcalde Claudio Segovia ha tenido la máxima disposición para colaborar en todas las campañas sanitarias. En este momento hemos colaborado con el recurso humano y la logística necesaria para los puntos de vacunación en la comuna. Es más, el edil ha dispuesto el despliegue de todos los funcionarios del programa de salud, para ayudar en esta tarea al Hospital de Graneros, a la seremi y servicio de Salud en todo lo que ellos soliciten, con la finalidad de abarcar a una mayor población”.

En tanto, en la comuna de Codegua, la enfermera encargada Medely Zúñiga, manifestó que se está saliendo a terreno a diferentes sedes, hay operativos en los días de pago, puerta a puerta y acá en el mismo Cesfam de Codegua realizamos extensión horaria, para llegar a más población que trabaja durante el día”.

Otra importante estrategia está desarrollando la comuna de Mostazal, que efectúa vacunación a domicilio contra la influenza y Covid-19, para los niños menores de cinco años y adultos mayores de 65 que lo requieran. “Quiero hacer un llamado a las mamás, a los papás, a las personas mayores de nuestra comuna. Tenemos que cuidarnos entre todos, por eso los invito a vacunarse. Con el equipo de salud estamos trabajando intensamente y nuestros profesionales del Cesfam ya están vacunando a domicilio. No desaprovechemos esta oportunidad”, sostuvo el alcalde Santiago Gárate.

Por último, la encargada de vacunación del Cesfam Mostazal, Jeannette Jeanmaire, detalló que en la comuna “muchos adultos mayores todavía no se vacunan, lo mismo ocurre en niños de cinco años y menos. El objetivo es acercar la vacunación a las personas, sobre todo en aquellos casos en que los padres no puedan traer a sus hijos por diversos motivos y los adultos mayores que no se puedan movilizar o tengan dificultad para acceder al Cesfam”, culminó.