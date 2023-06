Servicio de Salud entregó nuevos ventiladores mecánicos no invasivos

Más de 125 millones de pesos fue la inversión que efectuó el Servicio de Salud O’Higgins (SSO), para la reposición de 55 ventiladores mecánicos no invasivos para los usuarios de la red asistencial de O´Higgins, los que permitirán llegar con un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El director del Servicio de Salud O´Higgins, Jaime Gutiérrez, se refirió a esta iniciativa, resaltando que “esta adquisición va en beneficio de los pacientes que forman parte del programa de Asistencia Ventilatoria Domiciliaria. La estrategia considera un monitoreo constante de estos pacientes, no solamente durante la entrega del dispositivo, sino que también a través de un seguimiento por parte de profesionales, con visitas y atenciones periódicas en el domicilio. El propósito es entregar una atención oportuna a las personas con insuficiencia respiratoria crónica, con ventiladores de alta tecnología y personal capacitado para un cuidado de calidad”.

Añadió el director del SSO, que “estamos entregando tecnología de punta a nuestros usuarios y usuarias, que va en directo beneficio de su calidad de vida, permitiéndoles realizar sus actividades básicas y pueden tratarse en sus hogares sin la necesidad de hospitalizarse”.

Por su parte, el asesor del programa de Salud Respiratoria, Christian Plaza, relevó que “la compra de estos 55 equipos se realiza en el marco de la reposición de ventiladores no invasivos del programa de apoyo ventilatorio domiciliario AVNIA y AVNI, tanto para adultos como para niños. Se trata de una inversión de 125 millones, dónde se entregaron 33 ventiladores al programa de ventilación no invasiva a adultos y 16 ventiladores al programa de ventilación no invasiva infantil, quedando 5 equipos para soporte en caso de que alguno falle o para futuros ingresos al programa”.

Uno de los usuarios beneficiados perteneciente a la comuna de Pichidegua, es Héctor Arce, quien, al recibir este nuevo equipo, que reemplazará al antiguo que lo acompañó durante una década, resaltó que “estoy muy contento de recibir este equipo ya que es de gran ayuda para mí y para mi familia y me permitirá tener una vida normal”.

Otro de los beneficiarios es Pedro Valdés, quien se manifestó “muy agradecido, porque a mí me cambió la vida, tuve muchos accidentes por no tener una buena saturación. Pasaba enfermo, con este nuevo equipo mi vida mejorará más aún. Gracias a todos quienes hicieron posible la entrega de este equipamiento”.