Chile tiene récord latinoamericano de ser el país con más infartos al corazón

¿Razones? Falta de ejercicio, mala alimentación y tabaquismo según la Organización Mundial de la Salud. La desinformación existente, y los malos hábitos, están matando silenciosamente a nuestra población. La consulta precoz de un electrocardiograma desde los 33 años con derivación de un médico y examen preventivo del adulto (EMPA) o del adulto mayor (EMPAM) pueden señalar el riesgo de esta patología y alertarnos para tomar acción ya que puede mejorar el pronóstico, aunque sin duda la prevención de enfermedades crónicas con la detención temprana de sobrepeso y /o obesidad juegan un rol fundamental contra apoplejía cardíacas o cerebrovasculares.

Minsal nos indica que mediante una alimentación saludable y equilibrada junto con ejercicios ayudan a nuestra salud cardiovascular y en contra de enfermedades degenerativas como el cáncer. Según las Universidad Católica de Chile existen factores de riesgo modificables como el colesterol elevado, hipertensión arterial (normal 90/110hhmg) y tabaquismo, ya que este aumenta de riesgo de producir un infarto 3 veces más fe quienes no poseen el hábito. La diabetes mellitus eleva el riesgo, como también la ingesta recurrente de alcohol, stress y sedentarismo.

Debemos centrarnos en adquirir factores protectores de la salud, tales como estilos de vida saludables. Se recomienda al menos 3 veces por semana ejercicio físico, ya que así entrenamos nuestro corazón, porque disminuye la presión arterial, dilata las arterias y disminuye el stress junto con alimentación saludable como medida preventiva.

Según en ENS los chilenos consumen menos de 5 porciones de frutas y verduras al día, menos de 2 veces a la semana legumbres, y no es recurrente el consumo de frutos secos en la semana. Cabe destacar que estos alimentos son altos en fibra, vitaminas (existes 13 tipos distintos) minerales y macronutrientes esenciales para el ser humano (ver imagen).

La profesional Nutricionista señala que los infartos ocurren no sólo por excesos de grasas saturadas, y sedentarismo, si no, por la suma de deficiencias nutricionales ya que, si existe 1 deficiencia, de una vitamina, por ejemplo, ocurren desórdenes hormonales, mayor probabilidad de presentar una enfermedad crónica o degenerativa, o incluso las tan de modas como las enfermedades autoinmune. Sumar el alto consumo de alimentos procesados carentes de nutrientes esenciales y llenos de aditivos y/o químicos no absorbibles como metales pesados, aluminios y grasas fraccionados, contaminan nuestro cuerpo a lo largo de la vida, donde trae a la larga consecuencias fatales incluso a temprana edad.

¿Sabías que existe evidencia científica que recalca que los infartos al corazón comienzan con una presencia de ascorbuto (déficit de vitamina C)? La única forma de producción de colágeno es con la unión de alimentos ricos en proteínas (aminoácido prolina y lisina) y de vitamina C, las patitas de gallina, o huesos por sí solo no sirven porque el colágeno está desnaturalizado no se absorbe. La razón para entender la importancia de saber comer o de la importancia de la cocina funcional, es que nuestras arterias tienen una estructura interna, específicamente en la pared endotelial, que dan sostén a nuestros vasos sanguíneos y arterias y este es el colágeno, donde también se presenta una parte importante en nuestros huesos, tendones y cartílagos, además de estar en todos nuestros órganos vitales. De allí radica la importancia de combinar correctamente nuestros alimentos en cada tiempo de comida, en cualquier etapa de nuestra vida, ya sea cuando se está en crecimiento, en la adultez e incluso en presencia de enfermedades para parar el deterioró de enfermedades tales como la artrosis, artritis, cáncer o enfermedades degenerativas en general.

Mathias Rath, médico y científico de renombre internacional, pionero en Medicina celular, señala que el avance médico puede acabar con las enfermedades del corazón. Existen componentes fundamentales que suministran bioenergía a millones de células del corazón y de los vasos sanguíneos. El aporte adecuado de vitaminas y otros elementos vitales pueden ayudar a corregir enfermedades cardiovasculares de forma más natural y menos invasiva como la medicina tradicional cuando se ocupa de manera única sin un tratamiento nutricional adecuado.

Fernanda Muñoz Morán experta en la medicina funcional señala que hoy en día el desconocimiento, el exceso de alimentos procesados y la carencia nutricional son la raíz de cualquier enfermedad crónica o apoplejía cardíaca y nunca es tarde para volver a empezar con nuevos hábitos alimentarios, ya que se pueden romper los patrones alimentarios generacionales a través de educación nutricional, tratamientos personalizados específicos con pautas alimentarias, recetas aplicadas a la medicina funcional y con ejemplos de comidas para facilitar la cocina en casa o de selección alimentaria fuera de ella en torno a la salud. Existe una alimentación universal en base a evidencia científica comprobable en la historia de la ciencia, en reemplazo o combinadas con la medicina tradicional que solo es en base a Fármacos, por eso importante también la derivación del médico hacia especialistas en esta área. Debemos comer alimentos básicos para mantener nuestra salud, según actividad física, edad, y estatura. Siempre abran alternativas mejores si no hay tiempo para comer o cocinar menos invasiva e incluso 100% efectivas como la terapia endovenosa, como terapia de refuerzo o complementarias en presencia de enfermedades crónicas. La terapia endovenosa a diferencia de suplementos es 100% absorbible, con componentes naturales de la naturaleza, en base a minerales, vitaminas y aminoácidos, sin aditivos químicos.

