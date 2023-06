Hospital San Fernando pionero en procedimientos de histerectomía laparoscópica

“La histerectomía es una cirugía que consiste en la extirpación del útero de la paciente por alguna causa, ya sea una enfermedad que le produce sangrado, o dolor, hasta causas oncológicas. Hasta el momento, esta intervención se hacía en nuestro hospital con una incisión abdominal muy similar a una cesárea, de 10 a 12 centímetros. Pero en otros centros asistenciales del país, se ha estado dando mucha importancia a la cirugía mínimamente invasiva, porque tiene varias ventajas respecto a la cirugía abierta, como un menor dolor, un menor riesgo de infección, menor sangrado, mejor visión del campo quirúrgico, y una recuperación y reinserción laboral más rápida, generando múltiples beneficios para las pacientes y también para el hospital, pues acorta la estadía hospitalaria. Bajo esa premisa, junto al doctor Onetto decidimos que era tiempo de subir un escalón en nuestra área quirúrgica del servicio de Ginecobstetricia-Maternidad, y realizamos una primera histerectomía laparoscópica que fue super bien recibida por la paciente, siendo un éxito quirúrgico, permitiéndonos estar a la vanguardia de la cirugía ginecológica en la región, estando a nivel de importantes centros que ya desarrollan este procedimiento”, comentó el Dr. Rodríguez.

No fue una paciente al azar este primer caso, tal como manifestó el Dr. Patricio Onetto, médico jefe del Servicio de Ginecobstetricia, “los casos deben ser muy bien analizados de acuerdo a las patologías, a la enfermedad por la cual se operará, entre varios factores; son condiciones que permiten un abordaje mínimamente invasivo. Hasta el momento, ya hemos desarrollado tres procedimientos de este tipo, con una selección previa muy exhaustiva, con el fin de hacer nuestro propio expertise en esta materia”.

Para alcanzar este hito quirúrgico, ambos especialistas se han capacitado durante varios años, tal como señaló el doctor Rodríguez, “ha sido un proceso largo, personalmente tengo varios cursos de capacitación en técnicas laparoscópicas básicas y avanzadas, y en cirugía laparoscópica avanzada; desde hace un tiempo hemos estado operando bajo la técnica laparoscópica con cirugías más pequeñas, hasta que decidimos dar el gran paso. Tuvimos una buena recepción por parte de la directora y equipo directivo del hospital, quienes nos han facilitado el instrumental y equipo quirúrgico del Servicio de Pabellón, como los anestesistas, enfermeros, arsenaleros, funcionarios bien capacitados y dispuestos a ayudarnos. Hasta ahora, todo ha sido excelente”.

Este procedimiento quirúrgico ha sido catalogado como un gran avance en salud, “mientras más cirugías de este tipo desarrollemos, mayor será la capacidad de resolución de nuestro hospital, otorgando una nueva prestación para la comunidad usuaria. Es una alegría tremenda para el equipo de Ginecobstetricia y para la dirección del hospital, donde esperamos que, gracias a esta difusión, demos a conocer nuestro trabajo y podamos continuar por muchos años; e invitamos a otros centros de la red asistencial a sumarse a este tipo de procedimientos, a capacitarse y prepararse para desarrollar este tipo de cirugías”.

Finalmente, el doctor Rodríguez sostuvo que “en la medida que nosotros avancemos en esta materia y seamos capaces de operar el mayor porcentaje de nuestra cirugía por vía laparoscópica, estaremos avanzando desde el punto de vista profesional técnico en cirugía ginecológica de vanguardia, y tal vez, esto permita en el futuro convertir a nuestro hospital en un centro de referencia regional de cirugía ginecológica mínimamente invasiva”.

Yashna Contreras Aguayo, la primera paciente beneficiada, se mostró contenta por el resultado obtenido, “soy una agradecida, la recuperación ha sido mucho más rápida de lo que esperaba, estuve solo un día de hospitalización. Quiero enviar mis felicitaciones a los doctores que me operaron, también a los funcionarios del pabellón y del servicio de maternidad, a todos y todas. Mis amigas y cercanas quedaron sorprendidas por la rapidez en esta recuperación ya que la histerectomía tradicional tiende a ser más largo el proceso, y no pueden creer mi resultado. Yo camino normal, hago mi vida normal, mi alimentación ha sido sana, no tengo nada que decir, solo agradecer al hospital”.