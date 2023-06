Autoridades de Gobierno dan inicio a puesta en marcha Ruta Médica en O’Higgins

Como parte del Plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y para enfrentar de mejor forma los fríos días de invierno; el Delegado Presidencial Regional, Fabio López Aguilera junto la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada Herrera y el Director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez Bocaz, dieron comienzo este martes 13 de junio a la puesta en marcha de la Ruta Médica en la región de O’Higgins.

Se trata de un trabajo intersectorial entre la Delegación Presidencial O’Higgins, la Seremi de Desarrollo Social y Familia y el Servicio de Salud O’Higgins, que busca que las personas en situación de calle sean protegidas de los riesgos para la salud y mortalidad en la época invernal y en condiciones ambientales adversas, a través de operativos médicos que se prolongarán hasta mediados de agosto, a cargo de un equipo móvil (ambulancia) compuesto por médicos, enfermeros y TENS del Servicio de Salud O’Higgins, realizando recorridos diarios en Rancagua, San Fernando y Rengo.

Esta iniciativa considera prestar atención de salud a las personas en situación de calle en puntos calle y dispositivos de alojamiento temporal, además de establecer el nexo entre los pacientes y los Centros de Salud más cercanos para sus atenciones posteriores. Los pacientes recibirán atención básica como control de síntomas, control de uso de medicamentos, curación básica de heridas, control de signos vitales, nebulización, entre otros.

El Delegado Presidencial Regional, Fabio López, remarcó que “hoy tenemos un mandato del Presidente Gabriel Boric de no olvidar a nadie. Todas aquellos hombres y mujeres en situación de calle son personas de las cuales no las podemos dejar atrás. Estamos viviendo un periodo de fuertes heladas, donde ya se activó el Código Azul, por lo tanto, no podemos olvidar a las personas en situación de calle. Es por eso que como Delegado Presidencial, venimos trabajando desde marzo, en la coordinación junto al Servicio de Salud y la Seremi de Desarrollo Social y Familia, para la preparación de esta Ruta Médica”.

La autoridad regional, en tanto, expresó que “es importante poder hacer este recorrido, porque no solamente están los albergues habilitados por el Código Azul que está trabajando la Seremi de Desarrollo Social, sino que también estamos trabajando en aquellas personas que por una u otra razón deciden permanecer en las calles, y producto de la situación climática propias del invierno, les acercamos atención médica ambulatoria”, puntualizó López.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada explicó que “para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, entregar atención de salud integral a las personas en situación de calle es parte de la preocupación que venimos trabajando desde el año pasado. La Ruta Médica partió como un plan piloto el año 2022, el cual tuvo buenos resultados y buena acogida por parte de las personas en situación de calle, por lo que este año decidimos replicarlo y extenderlo, sobre todo en el periodo de invierno, y se enmarca en el Plan Protege Calle que es parte de nuestra oferta como Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

En esa línea, Ahumada recalcó la importancia de este dispositivo, señalando: “Desde este trabajo en los puntos calle surge el convenio con el Servicio de Salud O’Higgins, porque efectivamente se concentra la mayor cantidad de personas en situación de calle en Rancagua, no obstante, existen otras comunas como San Fernando y Rengo, donde quisimos también extender la atención de salud que es fundamental para estos fríos días de invierno”.

Por su parte, el Director Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, destacó: “Gracias a este convenio que hemos trazado con la Seremi de Desarrollo Social y con el respaldo del Delegado Presidencial, podemos llegar a personas que muchas veces no tienen interés en acercarse a los establecimientos de salud pero que si necesitan la atención, y con este dispositivo móvil podemos acercar esta atención de salud a donde ellos están y ese es nuestro interés como Servicio, entregar salud a quienes lo necesiten”

Añadió Gutiérrez que “los pacientes recibirán atención básica como control de síntomas, control de uso de medicamentos, curación básica de heridas, control de signos vitales, nebulización, entre otros, pero, además, en el caso que la evaluación médica identifique requerimientos que sobrepasen la capacidad resolutiva del dispositivo de la Ruta Médica, serán trasladados a urgencia de un SAR u hospital. Y si se presenta un caso con riesgo vital, el equipo de coordinación solicitará apoyo al SAMU, pues esta Ruta Médica está pensada en dar respuesta a una necesidad concreta de las personas en situación de calle”.

El enfermero coordinador desde el Servicio de Salud para la Ruta Médica, Gustavo Lizana, indicó que “el equipo está compuesto por un profesional médico, un conductor profesional de SAMU y un enfermero, y actualmente estamos coordinando las rutas asistenciales en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social, que a través de los equipos que asisten a las personas en situación de calle nos entregan información respecto de los casos que puedan necesitar una atención de salud, donde queremos incorporar una atención multidisciplinaria acercando a la red de urgencia o a la atención primaria a aquellos pacientes que tengan alguna alteración patológica o factores de riesgo, respectivamente”.

Para alertar por personas en situación de calle que pudieran requerir ayuda, asistencia y/o traslados se encuentra disponible el número telefónico 800 104 777 opción 0. Asimismo, para mayor información sobre la estrategia de emergencia Código Azul, está operativ0 el sitio web https://codigoazul.ministeriodesarrollosocial.gob.cl .