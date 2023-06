“El mejor residuo es aquel que no se genera”, fue la frase que marcó la pauta en la charla educativa sobre manejo de residuos sólidos domiciliarios que organizó la Municipalidad de San Fernando, a través de la Unidad Gestión Ambiental (UGA), y la empresa KDM-Starco.

En la instancia se hizo hincapié en la necesidad de generar conciencia ciudadana en lo que es la reutilización de materiales para proteger el medio ambiente.

Al respecto, el alcalde Pablo Silva Pérez, dijo que este tipo de encuentros sirven para invitar a la comunidad a colaborar para mantener una ciudad más limpia.

“En medio de la gran cantidad de basura que abunda diariamente y su bajo nivel de reutilización, hay una serie de problemas y factores que demuestran una exigua preocupación social acerca de un tema tan relevante que impacta directamente en el medio ambiente, en este caso el manejo de residuos. Sin embargo, más importante son los cambios culturales para que todos aprendamos a mirar los residuos que producimos en nuestra vida cotidiana”, declaró el jefe comunal.

Silva Pérez destacó la asistencia de jóvenes que congregó este encuentro, lo que a su parecer significa que “aquí hay interés y que nos da la esperanza de poder tener una comuna más limpia, una región y un país mejor; y, por ende, salvar lo más importante: nuestro planeta”.

“Invitamos a todos a seguir trabajando en estrategias para la reducción de los residuos. La comuna de San Fernando tiene importantes avances en esta línea, que sin duda deben mantener con apoyo y colaboración de toda la comunidad”, declaró la autoridad.

Para la encargada de la UGA, Daniela Rojas, instancias de este tipo permiten informar a la comunidad sobre cómo realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios y también cómo aportar en el proceso del reciclaje, “ya que todos somos parte de esto. Somos nosotros los generadores de basura, y parte desde nosotros el poder concientizar para tener una comuna más limpia”.

La profesional recordó que San Fernando ha estado preocupado del tema de los residuos sólidos domiciliarios y el buen manejo de ellos, por lo llamó a que las personas se informen a través de las redes sociales del municipio y la página web de los sectores y horarios cuando pasa el camión recolector y lo mismo respecto a los operativos de reciclaje que se realizan en la zona urbana y rural de la capital de Colchagua.

De igual forma reiteró que los sanfernandinos pueden concurrir al centro de acopio que se encuentra abierto de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:30 horas al interior del Estadio Municipal; y otros puntos al interior del edificio consistorial, la Casa de la Cultura y el Gimnasio Municipal.

En tanto, la jefa corporativa de Gestión Ambiental empresas KDM-Starco, Tanya Basso, sostuvo que una comunidad informada se requiere en estos momentos en que el país enfrenta una serie de normas y procesos, "pues se requiere que las personas puedan decidir e identificar cuáles son las mejores formas que tiene para separar para reciclar y también para ser consciente de sus residuos, porque la responsabilidad no termina cuando dejamos la bolsa de residuos en la puerta o como veíamos en algunos lugares que se genera microbasurales o lugares que no están habilitados por esto, entonces eso no nace con la educación ambiental”.