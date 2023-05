Seremi de Salud realiza capacitación para medición precisa de presión arterial

Dicha actividad está organizada por el Minsal, la Seremi de Salud, la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial y el Servicio de Salud.

La jornada incorpora a profesionales de la Provincia de Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua. La finalidad es que se capaciten y obtengan las técnicas para tomar la presión arterial de forma precisa.

“La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes que inciden en el desarrollo de infartos y accidentes cerebrovasculares que son las causales más frecuentes de fallecimientos en el país. Necesitamos seguir haciendo los esfuerzos para poder detectar temprano la hipertensión y así tratarla, compensarla y disminuir el impacto dañino que tiene en la salud de las personas”, señaló la jefa de la cartera de salud regional.

“Esta iniciativa se suma a otras, y coordinados con el Servicio de Salud hace que se cumpla lo que nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric, trabajar por las necesidades de las personas y conectados con los problemas que verdaderamente los afectan en salud”, señaló la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto.

Por su parte, Patricia Morgado Alcayaga, presidenta de la Sociedad Chilena de la Hipertensión explicó que la finalidad de esta jornada es que “los profesionales de la salud se formen como capacitadores de los monitores de presión arterial porque en ocasiones cuando se toma la presión no se hace con la técnica adecuada y al no hacerlo, muchas personas ingresan al programa de salud cardiovascular sin ser hipertensos y también que deja a muchos hipertensos sin control y solamente porque la toma de presión no es precisa”.

Asimismo, Carmen Ruiz, encargada del Programa Cardiovascular de la división Salud de la Cormun de Rancagua, considera que este tipo de capacitaciones deberían hacerse de manera regular, ya que existe en los centros de salud mucho recambio de profesionales y saber tomar la presión arterial es de vital importancia para un diagnóstico certero.

“Nuestro principal trabajo es la promoción y prevención de la salud, pero cuando ya los pacientes tienen alguna enfermedad cardiovascular, nuestro deber es mantener su salud lo más normal posible, y dentro de eso está tomarle la presión para evitar que nuestros pacientes sufran un evento cardiovascular ya sea un infarto al corazón o ataque cerebrovascular. Es importantes este curso, que nosotras aprendamos a tomar la presión para que capacitemos a monitores y todo nuestro personal tome bien la presión y evitemos así tener errores y malos diagnósticos”, recalcó Ruiz.