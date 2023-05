Nuevos médicos EDF llegan a Hospital de Marchigüe

Dos médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) ingresaron esta semana al Hospital de Marchigüe. Esta incorporación permitirá aumentar el número de atenciones en policlínico, reforzar la atención en urgencia, disminuyendo tiempos de espera y también ayudará a distribuir mejor las labores administrativas y de diversos programas.

Al respecto, el subdirector médico del recinto, Dr. Bernardo Tobar, destacó que “estamos muy contentos con la llegada de nuevos profesionales, ya que nos lleva a aumentar la dotación de médicos que tenemos en el hospital. La expectativa es generar un buen ambiente laboral y dar todas las condiciones, para que puedan aportar en nuestro establecimiento, en la atención clínica y de usuario. A su vez, con el despliegue de programas que llevamos a cabo y que debemos dar una continuidad. Ellos podrán aportar con su experiencia, juventud y formación académica. Estamos bastante contentos por su llegada y la idea es generar un ambiente grato para nosotros y otorgar una atención de calidad a la población en general”, indicó.

Uno de los médicos EDF, Benjamín Uribe, manifestó su complacencia por llegar a la comuna, señalando que era una plaza de su interés, puesto a que conoce el trabajo que ha ido desarrollando el establecimiento. “Yo busqué varias plazas y elegí Marchigüe, porque los médicos son de mi misma universidad y es una plaza que se escucha mucho por su calidad de atención, con buenos recursos y por la seguridad de la zona”, señaló.

Por su parte, Fabián Araya sostuvo que “toda mi vida he vacacionado en la región y es por eso que me quería trasladar hasta esta zona, para permanecer en el mismo sector al que he venido toda mi vida y quería ser un aporte a la comuna y a esta región, que conozco desde mi infancia”, culminó.-