Hospital San Fernando realizó pionera y exitosa intervención de reconstrucción de escápula

Luego de un “viaje express” al sur del país desde Estación Central (Región Metropolitana), Alex Torres Pino (48 años) conducía su vehículo particular acompañado por su hija cuando en el retorno a su hogar, sufrió un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur; si bien ella no resultó con lesiones de consideración, él sí, debiendo ser trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital San Fernando donde fue estabilizado y posteriormente hospitalizado. No obstante, dada la complejidad de sus lesiones, el equipo de traumatólogos del centro asistencial intervino ya que según los informes de imagenología (TAC) presentaba una fractura de escápula, por tanto, la decisión era una sola: realizar una intervención quirúrgica, procedimiento que se desarrolló con éxito, siendo la primera vez que se efectúa en el centro asistencial.

Dr. Alexander Pérez Acevedo, médico traumatólogo especialista en hombro del Hospital San Fernando, fue el encargado de encabezar este procedimiento. Estuvo acompañado por el Dr. Gregory Fajardo (traumatólogo), el Dr. Orlando García (anestesista) y el equipo multidisciplinario del Servicio de Pabellón Quirúrgico conformado por enfermeras, tens y asesores clínicos.

¿Por qué fue tan importante desarrollar esta intervención?, según el Dr. Pérez, “tras sufrir el accidente de tránsito de alta energía, el paciente resultó con lesiones múltiples (politraumatismo). Tras un análisis realizado por el equipo de médicos y profesionales del hospital, se corroboró la fractura de escápula, la cual cumplía con los criterios para ser sometida a cirugía. Es una fractura poco frecuente, lo que representó un gran reto para nosotros como equipo de traumatólogos; fue la primera intervención quirúrgica de este tipo que desarrollamos en el hospital y la segunda que me ha tocado realizar”.

La cirugía en sí fue todo un éxito, “pudimos reconstruir la escápula, llevando todos sus fragmentos a su lugar. Se instalaron, además, dos placas de acero y tornillos para reforzar el hueso; quedamos muy conformes con el trabajo realizado. Pudimos reconstruir en un 100% el hueso fracturado y lo increíble de todo esto, es que a pesar de la magnitud de esta operación, el paciente al día siguiente presentó muy poco dolor, eso fue satisfactorio para mí y para nuestro equipo”.

El proceso de rehabilitación será largo, pero gracias a esta cirugía el paciente podrá continuar con su vida normal. La escápula funciona como un estabilizador de los movimientos que realiza el hombro, “a su vez, cercano a ella se encuentran músculos sumamente importantes como tendones, por eso fue importante reconstruir correctamente la anatomía de la escápula sin afectar nada en su entorno. De no haberse realizado esta cirugía, al ser un paciente joven podría haberle generado una secuela que hubiera imposibilitado el movimiento del hombro y toda la extremidad del brazo. Respecto a su recuperación, la escápula tiene muchos vasos sanguíneos, eso ayudará a que sea rápida, permitiendo al paciente retomar su vida cotidiana lo antes posible”.

Finalmente, el Dr. Pérez agradeció la labor “del equipo de pabellón quirúrgico, enfermeras y técnicos, como también del anestesista Dr. Orlando García y al Dr. Gregory Fajardo, traumatólogo, quien me acompañó en este procedimiento. Una vez más todos se comportaron a la altura de la circunstancia, eso permitió hacer una cirugía poco frecuente en un tiempo rápido; todo fluyó bastante bien”.

Un óptimo proceso de recuperación y rehabilitación

Ya en la comodidad de su hogar, Alex Torres Pino señaló estar muy agradecido por la labor realizada por el equipo multidisciplinario del Hospital San Fernando, desde médicos que lo trataron y operaron, hasta profesionales y técnicos que lo cuidaron. “Increíblemente al día después de la operación, no tenía dolor intenso como lo presentía, solo las dolencias por los hematomas en los brazos producto del accidente. He tenido una recuperación rápida, a parte de los medicamentos y cuidados que me brindaron en el hospital, ya que tanto las enfermeras, tens, médicos y todos en general se preocuparon bastante por mí”, indicó.

Respecto a su rehabilitación, en la actualidad tiene movilidad completa de su brazo, con ejercicios -indicados por el kinesiólogo- que debe realizar a menudo, “he seguido al pie de la letra las instrucciones que me dejaron. No he querido forzar mi tratamiento, ha sido un proceso tranquilo. He tenido controles médicos rutinarios, donde ha salido todo bastante bien. Por todo, quiero agradecer al cuerpo de funcionarios del Hospital San Fernando, desde los auxiliares hasta los médicos, todos se comportaron de una forma amable, cordial, un trato del cual no tengo palabras para describir; del 1 al 7 se comportaron un 10, y a pesar que estuve lejos de mi familia, siento que por un momento, el personal de la salud fue mi familia”.