Delegación Presidencial capacitó a personas mayores de Colchagua para acceder a la PGU

Diversas charlas con personas mayores de las diez comunas de la provincia de Colchagua ha realizado durante las últimas semanas la Delegación Presidencial de Colchagua, con el objetivo de guiarlos en su postulación a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En las capacitaciones, ejecutadas en conjunto con la dirección regional del Instituto de Previsión Social (IPS), se explicaron los pasos que las personas tienen que realizar para acceder al beneficio que entrega un monto de hasta $206.173 adicionales a su pensión a quienes cumplan con los requisitos. Para ello, pueden realizar el trámite con su Clave Única en el sitio web www.chileatiende.gob.cl o de manera presencial en las sucursales de Chile Atiende.

“El objetivo de estas capacitaciones es informar a todas las personas mayores con respecto de este beneficio, porque hemos podido diagnosticar, con los distintos profesionales de la Delegación Presidencial, que existe una gran cantidad de personas mayores que aún no acceden a la PGU, debido a desinformación. Por tanto hemos desplegado a todos los funcionarios, en distintas capacitaciones en las 10 comunas de la provincia para dar la información respectiva y también realizaremos operativos donde acercaremos los servicios públicos que puedan realizar el trámite en las comunidades del territorio”, explicó la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza.

De esta forma es que durante las próximas semanas, a través del programa “Gobierno En Terreno” de la Delegación Presidencial de Colchagua ejecutará operativos donde presencialmente las personas mayores podrán realizar el trámite de solicitud en módulos del IPS y Chile Atiende.

La PGU es un beneficio que es pagado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS) y al que pueden acceder las personas que tengan 65 años o más, siempre que cumplan los demás requisitos legales independientemente de que tengan derecho a pensión o incluso si es que se hayan pensionado o no. Con la modificación de la Ley a partir del 1 de abril, la cobertura del beneficio se amplió, quedando fuera sólo el 10% de la población de mayores ingresos del total del país. Por ello, quienes aún no lo reciben, es necesario que realicen el trámite para el cálculo del monto que recibirán, al considerar el rango de beneficiarios midiendo los ingresos de la totalidad de las personas y no solo sobre los adultos mayores, y para incluir los casos que no fueron considerados anteriormente con el beneficio.