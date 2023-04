Seremi de Minería promueve en terreno participación laboral femenina

De acuerdo con los informado por la seremi del ramo, en la Región de O’Higgins, la dotación femenina en El Teniente corresponde a un 10% de la contratación en general, mientras que en las empresas colaboradoras, el porcentaje de mujeres es de 8%. En tanto, en Minera Valle Central, el porcentaje de mujeres que trabaja en la empresa corresponde a 10%; y en empresas colaboradoras, la dotación femenina alcanza a 17%.

En ese marco, la seremi Bárbara Gavia agregó que la Política Nacional Minera 2050 ha fijado como meta alcanzar el 20% de participación femenina en la industria al año 2030 y de 35% a 2050. Respecto de la ocupación de cargos directivos, se espera que la dotación femenina alcance un 25% a 2030 y de 40% a 2050.

“Como ministerio estamos trabajando en fomentar la participación femenina en minería y su permanencia en el sector, lo que se traduce en actividades en terreno con las estudiantes, programas de pasantías que desarrollamos como secretaría regional y fondos concursables desarrollados por la subsecretaría para incrementar el acceso de las mujeres al financiamiento público, como es el caso del PAMMA Mujer”, explicó la autoridad.

Hernán Molinari, director ejecutivo de AIEP sede de Rancagua, comentó que por segundo año consecutivo “hemos otorgado la beca Mujer Minería y nos enorgullece contarles que en la primera versión tenemos alumnas muy satisfechas por el desempeño que han tenido en la carrera y esperamos seguir aportando a este esfuerzo gubernamental de lograr insertar a la mujer en carreras muy masculinizadas”.

Asimismo, Molinari agregó que “también queremos agradecer la invitación que recibieron nuestras estudiantes para visitar la mina La Palmera en el sector de Chancón. Fue una experiencia inolvidable para ellas y naturalmente estamos atentos a recibir cualquiera de estas oportunidades para mejorar la experiencia concreta de nuestros estudiantes”.

¿Qué dicen las beneficiarias?

Melania Olivares estudia Técnico en Minería en el instituto profesional y como beneficiada con la beca comentó que “la salida fue bastante entretenida, me sirvió mucho para prácticamente enamorarme más de lo que yo estoy estudiando, que me guste cada día más mi carrera. Estoy agradecida del equipo de la Seremi de Minería por las charlas en terreno y de AIEP, ya que me dio este beneficio para poder continuar mis estudios, crecer como persona, poder cumplir mis metas y, como siempre he dicho, ser la gran profesional que siempre he soñado”.

Igualmente, Arlette Flores, estudiante de Ingeniería en Minas expresó su agradecimiento por la salida a terreno. “Me gustó, es muy provechoso para nosotras ver la realidad de la industria ya que vamos conociendo el área en que nos vamos a desempeñar. Quería agradecer también al equipo de profesionales que nos acompañó, su amabilidad, su respeto y sus ganas de enseñarnos y de mostrarnos un mundo super diferente”, afirmó la joven becada.-